Gominhas e outras formas de suplementação fazem o cabelo crescer? Veja o que a ciência diz

“Estamos seguindo uma tendência americana de alto consumo de suplementos que não precisam de prescrição e são vendidos livremente nas farmácias. Temos um arsenal com centenas de composições e fórmulas com diferentes promessas. São produtos de fácil acesso, baixo custo e fácil tolerabilidade, mas nenhum deles vai funcionar se não houver um problema de fato”, alerta a dermatologista Juliana Campos, integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e especialista em cabelos.

Então, antes de sair em busca do melhor suplemento para o cabelo, o ideal é procurar ajuda médica quando sentir que os fios estão com algum problema. Os sinais são fáceis de serem percebidos: quando há falta de algum nutriente, os fios ficam mais porosos, com mais frizz e mais quebradiços. “Esse enfraquecimento muda a textura do cabelo e a própria pessoa percebe que tem algo errado”, diz Ana Carina Junqueira, dermatologista especialista em cabelos.

O diagnóstico, no entanto, deve ser feito pelo médico especialista, que vai pedir alguns exames de sangue para dosagem de nutrientes no organismo – entre eles ferro, zinco e vitamina B12, essenciais para a saúde dos fios. São esses resultados que vão mostrar ao médico se o cabelo está realmente com problemas e se vale apostar em um suplemento, o qual pode ser manipulado de acordo com as necessidades individuais do paciente.