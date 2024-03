Gripe: Ministério da Saúde antecipa vacinação para final de março; saiba quem pode se vacinar

O Norte foi imunizado entre novembro e dezembro, e, agora, só recebe doses no segundo semestre. Segundo o ministério, isso responde às “particularidades climáticas da região”. Por lá, a imunização passa acontecer no início do inverno amazônico – período com maior concentração de chuva, e que vai de dezembro a maio –, quando há maior circulação viral e de transmissão da gripe.

“Desde o ano passado, estamos observando uma antecipação de circulação de vírus respiratórios em geral. Então, esse ano nós vamos antecipar a campanha para proteger a população, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde, da educação e todas as pessoas que são elegíveis, para que a gente possa estar com a população protegida antes do inverno”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, em comunicado. Esses vírus costumam circular em maio, junho e julho.