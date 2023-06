Humorista Matheus Ceará relata crises de ansiedade e pânico. Entenda o momento de buscar ajuda

Após sua assessoria anunciar uma pausa na agenda de trabalho devido a problemas de saúde, o humorista Matheus Ceará fez um vídeo nas redes sociais no qual relatou crises de ansiedade e pânico e depressão.

“Tenho síndrome do pânico e depressão, existem vários gatilhos que aceleram isso”, disse. “Resolvi, por hora, cancelar tudo e poder resolver. Não é brincadeira, é uma coisa que trava a gente, não tem controle.”

Matheus Ceará logo recebeu o apoio dos fãs. Mas, existe um momento certo para começar um tratamento psiquiátrico ou psicológico?

Matheus Ceará interrompeu a carreira por tempo indeterminado Foto: Reprodução/Facebook/@matheusceara

Como o Estadão já mostrou, embora existam fatores objetivos que respondam a essa pergunta (como duração dos sintomas), é importante que as pessoas busquem ajuda cedo e não esperem que os sintomas se agravem a ponto de sentimentos e hábitos se tornarem maiores e, até, crônicos.

Em recente entrevista ao Estadão, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), alertou que o momento certo para buscar ajuda psiquiátrica é quando a pessoa identifica (ou identificam por ela) que a vida já começa apresentar alguns prejuízos. “Se você tem ansiedade, mas ela não te gera prejuízos, então está dentro de um aspecto normal. Mas, se gera prejuízos, então, deixa de ser normal e passa a ser doença”, disse.

Assim como a glicose e a própria temperatura do corpo, doenças mentais também podem ser dimensionadas. Ou seja, podem ser trabalhadas dentro de um conceito de homeostase, ou seja, dentro de um padrão de estabilidade das funções do corpo. Assim, tanto o excesso, como também a ausência de algumas sensações, podem ser sinais de uma patologia.

Em termos biológicos, os sintomas de um transtorno mental estão associados ao desequilíbrio da quantidade de catecolaminas internas nas sinapses nervosas, que são os espaços onde acontece a comunicação dos neurônios (células do cérebro).

Serotonina, dopamina e noradrenalina são alguns exemplos de catecolaminas que ajudam a modular o sentimento humano. Tristeza, alegria, euforia, ansiedade são percebidas e manifestadas de acordo com a quantidade dessas substâncias no cérebro. Medicamentos como ansiolíticos e antidepressivos são prescritos pelos psiquiatras com o objetivo de retomar o equilíbrio da quantidade de catecolaminas nas sinapses.

Dicas de prevenção

Autocuidado: bom sono, alimentação, saudável, prática de atividade física regular;

Reconhecer medos e conversar sobre suas angustias;

Se apoiar em hábitos que trazem estabilidade emocional (ler, andar, meditar, rezar);

Reduzir, dentro do possível, o tempo de uso de redes sociais e aparelhos eletrônicos;

Fazer pausas de descanso;

Se atentar ao consumo de substâncias psicotivas, como cafeína e álcool;

Não se automedicar;

Buscar ajuda profissional se não estiver bem e não esperar apenas quando estiver péssimo.

Quem é Matheus Ceará

Matheus Martone, que adotou o nome artístico Matheus Ceará, é conhecido por seu personagem com estética nordestina no programa A Praça é Nossa, do SBT.

O ator e humorista foi convidado a participar do programa em 2012, após se destacar no quadro “Quem chega lá”, atração do Domingão do Faustão, na TV Globo, em 2010. Além de se dedicar para a atração do canal de Silvio Santos, Ceará também se apresenta em shows solos com o seu personagem.