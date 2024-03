Internações por bronquiolite têm aumentado no Brasil nos últimos anos, aponta levantamento

A pesquisa comparou os números de internações devido à doença em 2022 e 2023, no Brasil inteiro e referentes a todas as faixas etárias. De forma geral, as altas mais expressivas foram registradas no Nordeste, com destaque para Alagoas e Sergipe, onde houve um aumento de 113% no período. Já na região Norte, a alta mais expressiva registrada foi de 72%, no Amapá.

Os Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste também registraram alta nas internações devido à bronquiolite no período, mas de forma menos intensa. No Centro-Oeste, o destaque foi Goiás, onde houve uma escalada de 59% de internações. No Sudeste, a maior alta foi registrada no Espírito Santo, onde houve um salto de 25%. O Sul foi a região do País que registrou as altas menos expressivas, sendo que, Santa Catarina foi destaque com 29%. No DF, a alta foi de 35%.