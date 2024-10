Pele: quais hábitos e procedimentos não invasivos são decisivos para manter a jovialidade?

O mercado de estética oferece uma infinidade de técnicas e produtos que prometem nos deixar mais belos e jovens, mas antes de escolher um procedimento ou investir em determinado cosmético é importante avaliar como os cuidados diários com o nosso organismo e a nossa pele estão influenciando a aparência.

“Para manter a jovialidade, em primeiro lugar, devemos falar sobre hábitos de vida. A prática de atividade física, por exemplo, é um fator muito relevante, pois, todas as vezes que estimulamos os músculos, eles liberam várias substâncias, em especial a miocina, que contribuem para a manutenção e regeneração dos tecidos, inclusive da pele”, conta o dermatologista Abdo Salomão Jr, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e de entidades internacionais como a American Academy of Dermatology (AAD).

Manter a pele bonita e saudável requer mais do que o uso esporádico de cremes; a mudança vem de dentro para fora, com medidas como hidratação e alimentação balanceada Foto: De fizkes/Adobe Stock

Além disso, os pesquisadores começaram um programa de treinamento com os sedentários com 65 anos ou mais com pele normal para sua idade, no qual eles corriam ou pedalavam por 30 minutos, duas vezes por semana, utilizando pelo menos 65% da sua capacidade aeróbica máxima.

Após três meses, as biópsias foram repetidas e as amostras aparentavam ser de pessoas de 20 a 40 anos, demonstrando que a prática de atividades físicas contribuiu para a regressão dos sinais típicos do envelhecimento. Assim como Salomão Jr., os autores do trabalho atribuíram a melhora da saúde e aparência da pele às substâncias secretadas pelas células musculares, como a miocina.

Importância da alimentação adequada

A alimentação também é determinante. Ter um cardápio equilibrado, diversificado e balanceado é essencial. Alguns nutrientes em especial não podem ser esquecidos para deixar o tecido mais brilhante, firme e com menos rugas. Os alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão, kiwi e brócolis, são um exemplo, pois participam da formação do colágeno e são excelentes antioxidantes, combatendo os efeitos dos radicais livres, moléculas que estão entre os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce.

A vitamina E, presente nas oleaginosas, nos vegetais verde-escuros e nos óleos vegetais, entre outros, também tem ação antioxidante e anti-inflamatória. O mesmo vale para a vitamina A, encontrada nas frutas e verduras alaranjadas, que ainda auxilia na formação do colágeno e na renovação celular.

As fontes de ômega-3, como peixes (em especial salmão, atum e sardinha), chia e linhaça são outros alimentos que não podem ser esquecidos, pois ajudam a melhorar as inflamações na pele, mantêm o couro cabeludo mais hidratado e melhoram a circulação sanguínea na região, ajudando a deixar os fios mais fortes e saudáveis. Até mesmo o chocolate — em sua versão amarga — é bem-vindo, já que é rico em flavonoides, um potente antioxidante.

Itens que ajudam a manter o equilíbrio da flora intestinal também fazem a diferença, pois a microbiota influencia na renovação das células cutâneas, na produção de colágeno, na hidratação e nos processos inflamatórios, evitando quadros como acne, eczema e rosácea. Por isso, nada de deixar frutas, vegetais, cereais integrais e probióticos de fora do cardápio.

Papel da hidratação

A hidratação, por sua vez, é um dos passos mais importantes para manter a pele bonita e jovial. Isso porque a desidratação deixa o tecido áspero, opaco e ressalta as rugas e linhas de expressão.

Durante o descanso, o organismo produz hormônios que agem na renovação da pele, principalmente o GH, conhecido como hormônio de crescimento, e o ACTH, que controla a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Por isso, quando não dormimos bem, uma quantidade maior de cortisol é secretada, o que acelera o envelhecimento precoce e pode agravar doenças cutâneas como psoríase e eczema.

É necessário fazer skincare?

“Fazer o skincare diariamente também é essencial”, diz Vilarinho. Essa rotina de cuidados é fundamental para garantir que a pele permaneça saudável e com aspecto jovial, já que promove a limpeza profunda do tecido e conta com fórmulas de tratamento que combatem a acne, o excesso de oleosidade e as linhas finas.

Em alta Saúde Sírio-Libanês assume a gestão de três hospitais públicos; veja quais Quanto tempo o antibiótico demora para fazer efeito? Como ele age? Tire essas e outras dúvidas Além disso, essa rotina garante a hidratação e a proteção da cútis, já que seu último passo é a aplicação do protetor solar. Ele deve ser aplicado diariamente de manhã e reaplicado na hora do almoço e por volta das 16h. “Já está mais do que provado que a radiação ultravioleta é o principal fator externo que promove a degradação do colágeno e a morte dos fibroblastos, as células que fabricam o colágeno, além de provocar manchas e câncer de pele”, afirma Salomão Jr. Essa recomendação vale inclusive para os dias frios e nublados, já que grande parte dos raios UV atravessa as nuvens e incide na Terra também quando a temperatura está baixa. Isso acontece em especial com os raios UVA, que têm incidência constante durante o dia e são os mais prejudiciais à pele, desencadeando rugas, manchas, flacidez e sendo os principais responsáveis pelos tumores. Assim, é preciso aplicar o filtro solar faça chuva ou faça sol. Os especialistas lembram, porém, que não existe uma fórmula de skincare que sirva para todo mundo. Cada pele tem suas peculiaridades e necessidades e é essencial que elas sejam respeitadas. Quem tem pele mais seca, por exemplo, deve priorizar produtos mais oleosos. Entretanto, alguns itens costumam ser recomendados para todos os perfis, como vitamina C, derivados do ácido retinóico e colágeno via oral. Vale consultar um dermatologista para saber se seriam indicados também para o seu caso.

A ajuda dos cosméticos e dos tratamentos estéticos

Mesmo quem tem uma rotina benéfica para a pele em alguns momentos vai sentir necessidade de realizar tratamentos estéticos, e os minimamente invasivos são ótimas opções.

“Hoje, estamos muito mais voltados para fazer uma regeneração e regressão das células da pele do nosso paciente do que apenas tapar buracos de envelhecimento que ele possa apresentar”, diz a dermatologista Mônica Aribi, também integrante da SBD e da AAD.

Mônica menciona, por exemplo, a tecnologia LaserMe. “Ele trabalha na derme profunda e produz uma grande quantidade de colágeno, além de permitir que o médico escolha uma droga que queira aplicar no paciente sem precisar injetá-la.”

A tecnologia, explica a médica, cria canalículos que comunicam a epiderme com a derme profunda. Se o objetivo é o rejuvenescimento, por exemplo, podem entrar em cena os exossomos, minúsculas bolhas secretadas pelas células que são ricas em proteínas e fatores de crescimento.

Outra opção é o PDRN, um derivado do DNA do salmão purificado e esterilizado. “Os exossomos e o PDRN fazem parte das terapias regenerativas que agem como se estivessem voltando o velocímetro da pele, pois conseguem recuperar suas células quando elas já estão bem desgastadas e com atividade baixa”, afirma Salomão Jr.

“Quando uma pessoa ainda é jovem e não precisa regenerar o tecido, mas, sim, prevenir o avanço do envelhecimento, podemos usar o Radiance, um gel injetável com efeito preenchedor que estimula a fabricação de colágeno, melhorando o tônus, a hidratação e a elasticidade da pele”, diz Mônica.

Eles listam ainda opções como o Hydrafacial, um aparelho que permite alcançar e tratar camadas mais profundas da pele, auxiliando em quadros de acne e seborreia, por exemplo; o laser Quadri Pico, que cria uma tensão cortante dentro da pele, levando ao acúmulo de sangue e fator de crescimento, favorecendo o rejuvenescimento; o Atria, que gera um efeito lifting sem cirurgia; e o Hybrid CO2, que tem resultado parecido com o fenol.

Todas essas tecnologias dividem espaço com a toxina botulínica, os fios de sustentação e os preenchedores. “Esses últimos estão sendo bastante aplicados dentro dos ligamentos para fazer o efeito lifting e até para mudar a silhueta facial, aumentando a mandíbula e o queixo, projetando o rosto para cima e harmonizando as maçãs do rosto, por exemplo”, diz Salomão Jr.

Apesar de oferecerem resultados, os especialistas destacam a importância do bom senso ao optar por tratamentos estéticos. “Quando eles são frequentes, muitas vezes, vemos uma caricatura de ser humano. Uma pessoa de 60 anos que poderia ser uma senhora bem tratada e bonita vira a caricatura de uma jovem envelhecida, e isso é muito triste”, opina Mônica.

