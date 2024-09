Tomate, cenoura, laranja: confira lista de alimentos que ajudam na prevenção do câncer de pele

Ande pelos corredores do mercado e você verá muitos alimentos que podem ajudar a prevenir doenças cardíacas e diabetes, além de manter seus ossos e músculos fortes à medida que você envelhece.

PUBLICIDADE Adicione alguns tipos de câncer de pele a essa lista. “Alguns estudos mostram que determinados antioxidantes, como vitaminas A, C, E, carotenoides e selênio podem ajudar a prevenir certos tipos de câncer de pele”, diz a dermatologista Tanya Nino, diretora do programa de melanoma no Centro de Prevenção e Tratamento do Câncer do Providence St. Joseph Hospital em Burbank, Califórnia. “Essas vitaminas são antioxidantes que funcionam neutralizando os radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar o DNA em nossas células.”

Cenoura e laranja estão entre alimentos aliados da pele. Foto: M.studio/Adobe Stock

Por que é tão crucial atacar o câncer no nível celular?

O câncer é uma doença causada por divisão celular descontrolada, diz a dermatologista Caren Campbell. “No caso do câncer de pele, é uma divisão ou proliferação descontrolada de uma célula que compõe uma parte da pele. O melanoma é um crescimento excessivo das células produtoras de melanina, os melanócitos, e o câncer de pele não melanoma é um crescimento excessivo de células que compõem a camada superior da pele, chamada epiderme.”

O câncer de pele é o câncer mais comum nos Estados Unidos (essa também é a realidade no Brasil), com um em cada cinco americanos desenvolvendo-o até os 70 anos, de acordo com a Skin Cancer Foundation. O câncer de pele de células basais e o de células escamosas são os tipos mais comuns e começam na epiderme, de acordo com a American Cancer Society.

O uso regular de protetor solar de amplo espectro, com fator de proteção solar (FPS) 15 ou superior, pode ajudar a reduzir seu risco, de acordo com a Skin Cancer Foundation. Assim como alimentos com esses antioxidantes.

Vitaminas A, C, E

Um estudo revelou que o aumento da ingestão de vitamina A na dieta pode resultar em um risco reduzido de carcinoma de células escamosas. Outros estudos descobriram que as vitaminas C e E podem ajudar as células da pele a se repararem após estresse oxidativo.

“Os suplementos e alimentos que consumimos impactam nossos corpos em um nível celular e esse é o objetivo quando tentamos prevenir o câncer”, diz Campbell. “Queremos alimentos que reduzam os danos ao DNA ou mutações que levem ao câncer, pois o DNA é o centro de controle da célula. Alimentos que são chamados de ‘antioxidantes’ ajudam a reduzir os estressores oxidativos — radicais livres — que causam danos ao DNA.”

A vitamina A, que é convertida a partir do betacaroteno, pode ser encontrada em:

Tomate

Cenoura

Batata doce

Abóbora

Pimentão vermelho

Melão

Manga

Couve

Espinafre

Brócolis

Leite

Ovos

Boas fontes de vitamina C incluem: Laranja

Tangerina

Toranja

Morango

Framboesa

Kiwi

Abacaxi

Melancia

Goiaba

Mamão

Repolho

Couve-flor

Salsão

Pimentão

Couve de Bruxelas Para vitamina E, concentre-se em: Óleos vegetais

Semente de girassol

Amendoim

Amêndoa

Aspargo

Abacate

Couve

Espinafre Carotenoides Um tipo de pró-vitamina, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, os carotenoides são uma substância amarela, vermelha ou laranja que é convertida em vitamina A. Eles são encontrados em alimentos como:

Se for difícil controlar quais e quantos tipos de alimentos ricos em antioxidantes você consome a cada semana, Campbell recomenda analisar o panorama geral.

“Para meus pacientes, recomendo uma dieta mediterrânea“, ela diz, “pois é mais fácil de seguir e é boa para desacelerar o envelhecimento, prevenção do câncer e saúde geral. Tudo isso está interconectado — inflamação, danos ao DNA, estresse oxidativo — reduza isso e reduza o envelhecimento, o câncer e melhore a saúde.”

Este texto foi originalmente publicado em Fortune.com. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.