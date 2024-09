Por que o cabelo cai? Quando se preocupar? Veja 10 perguntas e respostas sobre a queda dos fios

Nosso cabelo está constantemente crescendo e caindo. Para ter ideia, é comum perdermos entre 50 e 100 fios por dia. No entanto, problemas de saúde, falta de nutrientes e até o estresse podem afetar diretamente a saúde dos fios e provocar uma queda maior, ocasionando falhas no couro cabeludo e até a temida calvície, que atinge tanto homens como mulheres. Em alguns casos, pode ser algo passageiro e, em outros, é necessário acompanhamento médico.

A Agência Einstein separou as principais dúvidas sobre o assunto e explica desde os motivos mais corriqueiros aos mais preocupantes. Confira, a seguir, o que pode estar por trás da queda, quando se preocupar e quais os tratamentos disponíveis.

Queda de cabelo acomete (e preocupa) homens e mulheres. Foto: Pormezz/Adobe Stock

1. Por que o cabelo cai todos os dias?

O ciclo de vida de cada fio tem três fases. A maioria deles normalmente se encontra na anágena, a etapa de crescimento que ocorre com a proliferação das células no folículo piloso. Isso pode levar de dois a oito anos e é o que determina o comprimento total do cabelo. Depois desse período, há uma interrupção da atividade e um repouso de algumas semanas – é a fase catágena. Por fim, na telógena, o fio se desprende do folículo antes que o ciclo se reinicie. Portanto, sempre há cabelos crescendo e outros caindo naturalmente. No entanto, quando alguma condição provoca a queda em grandes quantidades, o quadro é chamado de alopecia e precisa ser investigado.

2. Quando se preocupar?

Como os fios estão constantemente crescendo e se desprendendo, é normal perder de 50 a 100 fios por dia. “Quando aparecem muitos fios no travesseiro de manhã ou sai um tufo muito grande ao puxar ou passar a mão, ou se a pessoa observa que perdeu volume ou que o cabelo está mais fino, ralo, o couro cabeludo está mais aparente ou observa áreas sem cabelo, são sinais de preocupação que temos que investigar”, explica a dermatologista Barbara Miguel, do Hospital Israelita Albert Einstein.

Além disso, vale ficar atento e procurar um médico diante de sintomas no couro cabeludo, como lesões, coceira, descamação ou dor.

3. Toda queda é igual?

Não, muito pelo contrário. As alopecias mais comuns são as chamadas não cicatriciais – aquelas em que o cabelo volta a crescer. E dentro desse grupo há vários tipos e causas.

Uma das mais conhecidas é o eflúvio telógeno, quando há uma queda abrupta, associada a um aumento da perda diária de cabelo. “Ele ocorre três ou quatro meses após um fator desencadeante, porque há uma transição repentina dos fios da fase anágena para a telógena”, diz a dermatologista. Pode ser agudo, devido a uma causa passageira, ou crônico – quando o cabelo cresce, mas volta a cair, impactando tanto o volume quanto o comprimento.

Já a alopecia androgenética, a popular calvície, é determinada geneticamente e afeta homens e mulheres. Ela pode começar na adolescência ou na vida adulta e, enquanto nos homens aparece mais na coroa e nas entradas, nas mulheres costuma acometer a região central do topo da cabeça.

Há também a alopecia areata, que está associada a uma condição autoimune e leva à perda de pelos e cabelo de forma irregular, deixando grandes áreas calvas. É uma doença crônica de evolução imprevisível, com períodos de melhora e piora.

Já as alopecias cicatriciais ocorrem quando um processo inflamatório do couro cabeludo leva à morte do folículo piloso e forma cicatrizes. Há vários tipos, mas em todos os casos a perda pode ser irreversível. O tratamento é mais difícil e deve-se fazer acompanhamento o mais cedo possível.

4. O estresse pode causar queda de cabelo?

PUBLICIDADE Sim. O desgaste do organismo diante de situações como perdas, lutos, mudanças de trabalho ou algum momento marcante na vida pode levar à perda temporária de cabelo. É o eflúvio telógeno agudo, quando os fios passam rapidamente para a fase final da vida e caem, o que vai ser observado cerca de três a quatro meses após o evento de estresse. Mas depois crescem novamente. 5. Quais doenças ou condições podem fazer o cabelo cair? Quadros infecciosos, como covid-19, dengue ou sífilis, drenam recursos do organismo e afetam a saúde dos cabelos. Além disso, deficiência de nutrientes — como anemia ou baixos níveis de vitamina D — e alterações na glândula tireoide, que regula o metabolismo, podem estar por trás da queda. Outras situações que levam à perda são cirurgias (especialmente a bariátrica, que envolve tanto o estresse cirúrgico quanto a questão nutricional), o uso exagerado de alguns medicamentos, os chamados “chips da beleza” e mudanças hormonais, como no período pós-parto.

A fase pós-menopausa e o envelhecimento também levam a mudanças nos fios, tornando os cabelos mais finos e com crescimento mais lento.

6. É possível reverter a perda?

Depende do tipo de alopecia. Nas chamadas não cicatriciais é possível, sim, com diagnóstico precoce e tratamentos adequados; já as cicatriciais podem ser irrecuperáveis.

8. Quais os tratamentos indicados?

O tratamento depende do tipo de alopecia. Primeiramente, é preciso descartar fatores desencadeantes para saber se é um quadro autolimitado, ou seja, que se resolve sozinho. Alguns casos crônicos e a alopecia androgenética são tratados com medicamento tópico ou oral. Também podem ser indicados outros remédios e terapias, como mesoterapia, laser, transplante capilar, entre outros.

9. Procedimentos capilares podem provocar a queda?

Colorações e uso de ferramentas que geram calor, como a chapinha, não causam queda, mas podem provocar o chamado corte químico – a quebra brusca dos fios pelo calor ou pela química. “Em pacientes que fazem procedimentos como descolorir ou alisar, por exemplo, a chance de quebrar o cabelo é muito grande”, alerta a dermatologista.

10. A forma de pentear e o corte influenciam?

Penteados muito apertados podem causar alopecia de tração. “De tanto tracionar o cabelo pode até se tornar irreversível”, observa a médica do Einstein. Por isso, ela sugere variar os penteados e não usar coques ou algo muito apertado de maneira rotineira. Já a falta de corte não influencia o crescimento, que é determinado geneticamente e depende do período da fase anágena. Ele apenas melhora o aspecto geral do fio.