Plano de saúde cancelado pela operadora? Confira 5 perguntas e respostas sobre a situação

O mercado de saúde suplementar oferece aos consumidores três tipos de produtos: os planos individuais ou familiares, que são contratados por pessoas físicas e seu núcleo familiar; os planos coletivos por adesão, que são contratos feitos por pessoas jurídicas, conselhos, sindicatos e associações profissionais sem intervenção de um empregador; e os planos coletivos empresariais, normalmente feitos por empresas que fornecem o benefício aos seus funcionários.

A política de cancelamento depende do modelo escolhido: no caso dos planos individuais/familiares, o plano só pode ser cancelado pela operadora se houve fraude ou inadimplência. Nas demais modalidades, a empresa pode cancelar por qualquer motivo.

Acontece que os planos individuais/familiares, que contam com maior regulação nesse aspecto, são raros no mercado e a grande maioria dos consumidores (cerca de 82%) são clientes de planos coletivos, empresariais ou por adesão, o que os deixa mais desprotegidos em questões como reajustes e rescisão de contrato.

Veja, a seguir, cinco questões importantes sobre o cancelamento unilateral do convênio médico.

Quando uma operadora de saúde pode rescindir o contrato de forma unilateral?

Depende da modalidade de contratação do plano de saúde. Se o plano for individual ou familiar, a rescisão unilateral do contrato é vedada, exceto na hipótese de fraude na contratação ou se houver inadimplência do consumidor por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses do contrato.

No entanto, a regra para cancelamento dos planos coletivos (tanto empresariais, quanto por adesão) é diferente. Embora a Lei dos Planos de Saúde não trate expressamente sobre essa questão, existe uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que autoriza o cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora, desde que haja a comunicação prévia da pessoa jurídica contratante, com antecedência mínima de 60 dias.

Quem tem plano coletivo de saúde está sujeito ao cancelamento do contrato de forma unilateral.

Ainda assim, ao avaliar demandas movidas por beneficiários de planos coletivos empresariais de pequeno porte ou MEI, a Justiça tem entendido que esses usuários estão vulneráveis. Nesses casos, embora a legislação não tenha regra específica, a jurisprudência tem conferido uma protetividade para esses contratos muito parecida com aquela que a lei confere aos planos individuais/familiares. Ou seja, em regra, a rescisão unilateral do contrato seria vedada, exceto em caso de inadimplência ou fraude. Mas, para contar com esse entendimento, é preciso entrar com ação judicial.

E se eu estiver realizando algum tratamento de saúde?

Segundo a ANS, se o beneficiário estiver internado na data de encerramento do contrato, o tratamento deve ser garantido até a alta hospitalar. Além disso, todos os eventos/procedimentos autorizados antes da rescisão também devem ser cobertos mesmo que seja após o encerramento do contrato. O raciocínio vale para familiares vinculados ao plano.

Lembrando que o beneficiário tem o direito de realizar a portabilidade de carências, ou seja, contratar um novo plano sem cumprir novos prazos de carências ou cobertura parcial temporária. A ANS disponibiliza uma cartilha com informações sobre o exercício da Portabilidade de Carências, que pode ser consultada por meio deste link.

A ANS não prevê obrigatoriedade de garantia do tratamento por longo prazo, até que ocorra alta médica, como no caso de pacientes oncológicos.

E se eu não encontrar nenhum plano compatível com aquele que foi cancelado?

Essa é uma questão bastante delicada no mercado da saúde suplementar. Como existe uma escassez de oferta de planos individuais/familiares, o consumidor muitas vezes percebe que a única alternativa é buscar outro plano coletivo. E, mais uma vez, ele fica desprotegido em relação a questões como reajustes (que são definidos pela própria operadora) e a possibilidade de cancelamento unilateral.

Outro fator sensível é o preço. Não é rara a situação em que, depois da rescisão por parte da operadora, a pessoa vai para o mercado e percebe que as opções de planos similares possuem preço muito superior ao que ela pagava anteriormente, o que acaba sendo um fator impeditivo para a realização de nova contratação.

Infelizmente, apesar de as regras tentarem proteger o consumidor, incluindo a possibilidade de portabilidade de carências, os preços podem, então, inviabilizar a mudança. Uma das alternativas seria o consumidor acionar a Justiça para tentar manter o plano original.

Entrar na Justiça após o cancelamento unilateral pode garantir que tipo de medida?

No caso dos planos considerados coletivos com poucas vidas, firmados por PME ou por MEIs, por exemplo, é possível sustentar na Justiça que o cancelamento unilateral do contrato é considerado abusivo, exceto nas hipóteses de inadimplência ou fraude.

Outra situação que é possível se discutir na Justiça é quando há beneficiário internado ou com tratamento médico em curso, já que há o entendimento de que a operadora deve garantir a manutenção do contrato até a alta médica definitiva.

Caso o plano seja mesmo cancelado, qual órgão a pessoa deve buscar?

A ANS orienta os usuários que estiverem enfrentando problemas quanto ao cancelamento para que procurem, inicialmente, sua operadora para tentar resolver a questão. Caso o problema não seja solucionado, o ideal é registrar reclamação junto à ANS nos seguintes Canais de Atendimento:

Formulário eletrônico Fale Conosco na Central de Atendimento ao Consumidor

Central de atendimento para deficientes auditivos: 0800 021 2105.

Núcleos da ANS existentes em 12 cidades do país, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 16h30, exceto feriados nacionais.

Disque ANS (0800 701 9656): atendimento telefônico gratuito, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados nacionais.

Lembrando, porém, que como o cancelamento unilateral não é vedado pela ANS nos casos de planos coletivos, os beneficiários dessa modalidade provavelmente não conseguirão resolver eventuais cancelamentos indevidos por meio dos canais de reclamação das operadoras e da agência, sendo necessário, na maior parte dos casos, o ingresso de ação na Justiça.

Fontes: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Vilhena Silva Advogados (SP).