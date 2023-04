Por que seu pescoço parece muito mais velho que seu rosto? Entenda e saiba como mudar isso

Por que meu pescoço parece estar envelhecendo duas vezes mais rápido do que o resto do corpo e o que posso fazer a respeito?

A pele do pescoço tende a envelhecer “mais rapidamente do que em qualquer outra parte do corpo”, diz Theodora Mauro, professora de Dermatologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco (EUA). Isso porque pele do pescoço é “particularmente vulnerável” a danos, disse ela.

Má postura, cuidados insuficientes com a pele, exposição ao sol e o enfraquecimento e declínio natural dos músculos do pescoço podem levar ao envelhecimento acelerado.

A pele do pescoço também não cicatriza tão bem quanto em outras partes do corpo porque é menos durável e tem menos células-tronco - entre outras estruturas que ajudam a repará-la -, diz Katie Given, dermatologista certificada pelo conselho cirurgião na Bay Area, região de São Francisco, que escreveu sobre o envelhecimento da pele na parte inferior da face e pescoço.

Quando se trata de retardar o processo de envelhecimento da pele do pescoço, Given disse, “o truque é prevenir, prevenir, prevenir”.

Pele do pescoço exige cuidados para evitar envelhecimento precoce

Seu pescoço precisa de proteção solar

“O sol é inimigo do seu pescoço”, afirma Theodora Mauro. Muitos sinais de envelhecimento no pescoço podem ser atribuídos à exposição ao sol. Quando sua pele é exposta a um pouco de luz solar, ela explicou, as ondas ultravioleta A atingem a derme, ou a camada interna da pele, e danificam as células responsáveis pela produção de colágeno e elastina.

Colágeno e elastina são duas proteínas essenciais para manter intacta a estrutura da pele, diz Oma Agbai, professora clínica associada de dermatologia no UC Davis Medical Center. “O colágeno ajuda a manter a firmeza da pele e a elastina ajuda a retomar sua forma original depois de esticada”, afirma.

A derme, que contém essas proteínas, “tende a ser mais fina no pescoço em comparação com outras partes do corpo, como rosto e braços”, acrescentou. A exposição prolongada ao sol pode levar a uma aparência “mais crepe e mais enrugada”, bem como à descoloração da pele e ao aparecimento de manchas solares, diz Agbai.

As pessoas muitas vezes esquecem de usar protetor solar no pescoço, segundo Theodora Mauro, mas proteger essa área é tão importante quanto proteger o resto do corpo. Ela recomendou o uso de protetor solar hidratante com FPS de no mínimo 30 todos os dias. Deve-se aplicar generosamente em todo o pescoço e, se estiver em ambiente externo, reaplicar periodicamente ao longo do dia.

Trate seu pescoço tão bem quanto você trata seu rosto

As pessoas tendem a esbanjar atenção e cuidado em seus rostos, disse Agbai, aplicando regularmente soros, hidratantes e muito mais. Os pescoços, por outro lado, não costumam receber muito amor. De acordo com ela, deveríamos incluir essa área em nossas rotinas de cuidados com a pele, aplicando produtos até o pescoço.

À medida que envelhecemos, nossa pele perde parte de sua capacidade de reter umidade, afirma Mauro. A pele do pescoço fica seca, opaca e menos lisa. Portanto, ela aconselha que nos certifiquemos de usar um hidratante de manhã e à noite e evitemos usar produtos para a pele à base de álcool no pescoço, pois eles podem secar ainda mais a pele.

Muitos sabonetes contêm ingredientes chamados surfactantes que também desidratam a pele, apontou a médico, e produtos como alguns sabonetes em barra têm ingredientes alcalinos, como o sebo de sódio, que prejudicam os níveis de pH da pele e a barreira de umidade. Se um produto deixa sua pele com aparência e sensação de ressecamento, isso pode ser um sinal para você mudar para algo diferente.

Para melhorar a firmeza da pele, acrescentou Given, considere experimentar uma loção ou soro com retinoides, que podem ajudar a estimular a produção de colágeno com o uso regular.

Cuidado com o “pescoço tecnológico”

Outro fator que contribui para um pescoço de aparência envelhecida é o “pescoço tecnológico”, ou a tendência de se curvar e olhar para baixo ao usar um laptop ou dispositivo móvel, disse Agbai. Além de causar dor e tensão no pescoço, essa postura enruga sua pele – e se você ficar curvado assim por horas e horas, desenvolverá linhas horizontais no pescoço e sob o queixo, disse ela.

Para evitar que as linhas do pescoço se formem (ou se aprofundem), posicione o computador e o telefone para não dobrar e esticar o pescoço por períodos prolongados de tempo, disse Mauro. Ela apontou, no entanto, que mudar sua postura não fará nada para melhorar as linhas existentes.

Além de seguir as boas práticas acima, é importante evitar fumar, pois pode causar danos à pele, e manter uma boa saúde geral.

Se você deseja tratar os sinais de envelhecimento no pescoço, converse com um dermatologista certificado ou outro profissional sobre suas opções, recomenda Given. Alguns procedimentos cosméticos, como Botox ou preenchimentos, podem ajudar a firmar ou preencher a pele, dando-lhe uma aparência mais jovem.

Procedimentos mais intensos, que têm tempos de cicatrização mais longos, como tratamentos a laser ou microagulhamento, conduzidos com ablação por radiofrequência (que atinge a pele com comprimentos de onda específicos para estimular a produção de colágeno), podem ajudar a tratar a descoloração da pele, flacidez, textura e rugas finas.

Mas esses tratamentos são caros, mais cosméticos do que medicamente necessários e geralmente precisam ser repetidos para manter os resultados, disse Given. No final do dia, disse ela, um pescoço envelhecido faz parte do envelhecimento - e ponto final.