Teste: você é dependente de bets ou jogos online? Descubra

O Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso (PRO-AMITI) registrou aumento de 175% na procura por tratamento para vício em apostas nos últimos anos.

Segundo a coordenação do PRO-AMITI, sediado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), eram 58 inscritos em 2022, contra 160 em 2023.

Especialistas observam aumento na procura por tratamento para dependência em apostas Foto: Redpixel/Adobe Stock

Os especialistas creditam o aumento à facilidade de acesso a jogos online, incluindo apostas esportivas e cassinos virtuais, e desenvolveram um teste para avaliar sinais de eventual dependência em jogos. Veja a seguir.

1. Quando você joga, volta outro dia para tentar recuperar o dinheiro que perdeu?

( ) Sim

( ) Não

2. Já afirmou que estava ganhando dinheiro com o jogo quando, na verdade, estava perdendo?

( ) Sim

( ) Não

3. Já sentiu culpa pelo modo como você joga ou devido às consequências de seu jogo?

( ) Sim

( ) Não

4. Já quis parar de jogar, mas não conseguiu?

( ) Sim

( ) Não

5. Já escondeu comprovante de aposta, cartão de loteria ou dinheiro do jogo de alguém importante para você?

( ) Sim

( ) Não

6. Já discutiu com as pessoas com quem você mora a respeito de como administra seu dinheiro?

( ) Sim

( ) Não

7. Já pegou dinheiro emprestado e não pagou por causa de seu hábito de jogar?

( ) Sim

( ) Não

8. Já pediu dinheiro emprestado para jogar ou para pagar dívida de jogo?

( ) Sim

( ) Não

9. Já pegou dinheiro no cartão de crédito para jogar ou pagar dívida de jogo?

( ) Sim

( ) Não

10. Já trocou ações, apólices ou outros títulos por dinheiro para jogar ou pagar dívida de jogo?

( ) Sim

( ) Não

11. Já vendeu propriedade sua ou de sua família para jogar ou pagar dívida de jogo?

( ) Sim

( ) Não

12. Já usou cheque especial ou cheque sem fundo para jogar ou pagar dívida de jogo?

( ) Sim

( ) Não

Se você respondeu “sim” para até quatro questões, não tem sinais de dependência com jogos. Porém, se respondeu “sim” para cinco ou mais perguntas, sua relação com jogos demanda ajuda. Veja abaixo onde buscar apoio.

PRO-AMITI - Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP

Site: https://www.proamiti.com.br/

Telefone: (11) 9-9004-6247

Jogadores Anônimos (JA)

Site: https://jogadoresanonimos.com.br/

Telefone: (11) 9-9571-6942