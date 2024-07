Suplemento vitamínico: para quem é indicado? Melhora mesmo a saúde? Tem riscos? Tire suas dúvidas

Passou dos 40 com mais dores, quilos e dúvidas do que pensava? Veja guia para encarar a meia-idade

Nesse contexto, os multivitamínicos e outros suplementos alimentares são a última opção – e sempre com acompanhamento profissional. “As pessoas só devem usar suplementos com a indicação de um nutricionista, farmacêutico ou médico”, afirma Marchiori.

Há riscos?

No estudo americano, os pesquisadores observaram que pessoas que tomavam multivitamínicos tiveram risco de morte 4% maior durante o início da pesquisa do que aquelas que não utilizavam esses suplementos. Segundo Moura, endocrinologista da SBEM, isso não significa que os polivitamínicos aumentem a mortalidade.

“É um estudo para o qual não temos todas as variáveis. Talvez essa pessoa que procurou (os suplementos) já estivesse doente, talvez já se sentisse pior, tomasse algum remédio porque tinha alguma doença. Um estudo observacional tira muito a força dessas conclusões”, diz.

De acordo com os especialistas, os riscos associados são baixos. No geral, pessoas com problemas renais devem estar mais atentas, porque o hábito de consumir esses produtos pode sobrecarregar os rins, que filtram os excessos do organismo.