Treinar doente faz mal? Veja o que especialistas dizem

Acontece com todos nós: o alarme toca para o treino matinal e você se vira soltando um gemido. Não é apenas cansaço — o corpo parece estranho. Se você está começando a ficar doente, é melhor descansar ou insistir e ir à academia? E quão doente é doente demais para se exercitar?

Olhe para os seus sintomas específicos em busca de respostas, orienta Greg Summerville, médico de medicina esportiva na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. “Seu corpo está falando com você”, diz. Seus sintomas estão lá por uma razão.

O The New York Times perguntou aos médicos como saber quando você deve pular seu treino e quando é seguro voltar a se exercitar.

Se estiver doente, faça uma análise minuciosa dos sintomas para decidir se é melhor descansar ou treinar. Foto: Tomi Um/The New York Times

Use seus sintomas como guia

Quando você sente o primeiro indício de doença, Amy Comander, diretora do programa de medicina do estilo de vida no Hospital Geral de Massachusetts, recomenda avaliar como todo o seu corpo se sente e fazer uma "verificação do pescoço". Se seus sintomas são acima do pescoço — digamos, nariz escorrendo, congestão ou dor de garganta —, você provavelmente está seguro para se exercitar, desde que sinta que está apto. Mas se você está experimentando sintomas abaixo do pescoço, como dores musculares ou um ritmo cardíaco elevado, isso provavelmente é um sinal de que seu corpo está trabalhando duro para combater uma infecção, e se exercitar poderia atrasar o seu tempo de recuperação, ela ensina.

Se você tem febre de aproximadamente 37,5 °C ou mais, Greg informa, isso também é um sinal claro para descansar – mesmo que seus outros sintomas sejam leves.

Os médicos aconselham ter cuidado especial se você está apresentando vômitos ou diarreia, que podem causar desidratação severa. Amy recomenda esperar pelo menos 24 horas depois de ter se recuperado de uma doença gastrointestinal antes de se exercitar.

Para sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo dores musculares, fadiga e dor nas articulações, os pacientes podem retornar ao exercício gradualmente quando os desconfortos forem resolvidos.

Se você está se recuperando de uma doença grave como pneumonia, ou se você foi hospitalizado, pergunte ao seu médico quando é seguro se exercitar.

E se for covid-19?

A orientação do Centers for Disease Control and Prevention para retornar às suas atividades normais após ter covid é agora semelhante à de outras doenças respiratórias, mas é importante considerar a gravidade do seu caso antes de se exercitar.

Amy aponta para as diretrizes mais recentes do Colégio Americano de Cardiologia: se você está assintomático, de acordo com essas diretrizes, pode tentar se exercitar três dias depois de testar positivo. Mesmo poucos dias de folga podem ser úteis caso você desenvolva sintomas mais tarde, esclarece Amy.

Mas, se você tiver sintomas significativos relacionados ao coração ou aos pulmões, como pressão no peito ou tosse persistente, espere até serem resolvidos antes de tentar se exercitar. A decisão de quando voltar a se exercitar deve se basear principalmente em como você se sente, não necessariamente em como você está testando ou por quanto tempo você teve covid, analisa Tanya Melnik, co-diretora da Clínica Pós-Covid para Adultos na M Health Fairview em Minnesota. As respostas individuais à infecção podem variar significativamente, ela acrescenta. Para pessoas que sentem mais fadiga durante e após o covid, "a paciência se torna uma virtude realmente necessária", avisa. Uma vez que você se sinta apto para mais atividades, Tanya recomenda: certifique-se de que pode fazer tarefas básicas sem se sentir exaurido. Tente subir e descer um lance de escadas, fazer tarefas ou simplesmente ficar de pé por alguns minutos. Se qualquer uma dessas atividades deixar você exausto, provavelmente é cedo demais para se exercitar.

Mas, se você é capaz de realizar tarefas de rotina sem sentir fadiga ou falta de ar, é seguro tentar treinos de baixa intensidade e curta duração, afirma. Aumente a intensidade e a duração do seu exercício gradualmente, orienta Tanya, “mas não ambos ao mesmo tempo”.

Comece devagar e tenha paciência

Em vez de buscar um recorde pessoal quando você se sentir bem o suficiente para se exercitar novamente, foque em “dias de conclusão”, aconselha Daniel Anderson, cardiologista na Nebraska Medicine. Preste menos atenção no seu ritmo de corrida ou quanto peso você pode levantar e abrace o fato de que você conseguiu sair de casa.

E não se surpreenda se levar algumas semanas para voltar à sua rotina usual de exercícios. “Para cada dia que você está para baixo, dê a si mesmo três para se recuperar”, calcula Anderson, embora sua idade e o nível de aptidão possam afetar seu tempo de recuperação.

À medida que você aumenta a intensidade novamente, Anderson também recomenda tentar o teste da conversa: se você não consegue manter uma conversa durante o treino, talvez precise reduzir a intensidade.

“A última coisa que você quer fazer é se meter em problemas por fazer demais logo de saída”, diz. “Tome cuidado e vá com calma.”

