Você provavelmente não está dando ao cérebro o descanso necessário; veja 9 formas de fazer isso

THE WASHINGTON POST – Quando você pensa em descansar, qual dessas situações vem à mente?

A. Aproveitar uma boa noite de sono.

B. Tirar uma soneca ao meio-dia.

C. Deitar-se no sofá para assistir televisão sem pensar em nada.

Embora esses momentos acima tenham seu lugar na vida cotidiana, é um equívoco comum ver o descanso como uma experiência completamente passiva. O verdadeiro descanso, dizem os especialistas, não é apenas sobre estar sedentário ou na posição deitada – é também sobre dar ao seu cérebro as pausas restauradoras de que precisa para funcionar em um nível ótimo. Enquanto um sono adequado é essencial para a saúde do cérebro, muitas formas de descanso envolvem atividade, e não sono.

“As formas de descanso mais restauradoras – as que recarregam nossas baterias mentais e físicas mais eficazmente – são as que são ativas em vez de passivas”, disse Alex Soojung-Kim Pang, autor do livro Rest: Why You Get More Done When You Work Less (Descanso: Por que Você Faz Mais Quando Trabalha Menos, em tradução literal). “Caminhar por um longo tempo ou fazer uma trilha ou se exercitar pode nos dar mais em vez de menos energia e nos deixar mentalmente mais rejuvenescidos.”

O descanso do cérebro não precisa ser passivo. Pode envolver, inclusive, uma atividade física, como pedalar Foto: KOTO/Adobe Stock

Seu cérebro em descanso

Uma série de mudanças culturais e geracionais alimentou o interesse no conceito de descanso. Os hábitos de trabalho em casa forjados durante a pandemia fizeram com que muitos trabalhadores repensassem como e onde trabalham, revivendo o interesse em uma jornada de trabalho de quatro dias. E millennials e integrantes da Geração Z, que priorizam limites, se rebelaram contra os hábitos de trabalho fora do horário comercial das gerações anteriores.

A defesa de mais descanso é apoiada pela ciência. Quando pesquisadores começaram a mapear a atividade cerebral, ficaram surpresos ao descobrir que o cérebro em descanso ainda é um cérebro ativo. Quando mudamos nossa atenção de se concentrar em uma tarefa para algo que requer menos foco mental ativo (como devaneios ou introspecção), a “rede de modo padrão” ou RMP do nosso cérebro torna-se mais ativada. Embora ainda haja muito a ser aprendido sobre esta rede, acredita-se que a RMP esteja envolvida em uma variedade de funções cognitivas, incluindo o pensamento criativo.

Mas muitos de nós temos vidas estruturadas em torno de longos dias de trabalho que exigem constante foco e atenção. Alguns veem o tempo de inatividade como tempo desperdiçado ou usam-no para recuperar mais tarefas relacionadas ao trabalho. Qualquer chance de descanso geralmente não acontece até o final do dia de trabalho.

“Mesmo que você goste do seu trabalho, o seu cérebro não está em descanso enquanto você o está fazendo,” disse Celeste Headlee, autora de Do Nothing: How to Break Away From Overworking, Overdoing, and Underliving (Não Faça Nada: Como se Livrar do Excesso de Trabalho, do Excesso de Coisas para Fazer e da Falta de Vida, em tradução literal). “Gostar do seu trabalho e se sentir motivado por uma missão pode tornar esse trabalho mais sustentável, mas eu ainda tenho que deixar isso de lado se o que quero é descansar. Você tem que proteger o seu descanso e o seu tempo livre como uma mãe urso protege seus filhotes.”

A boa notícia é que o descanso é algo que você pode praticar e melhorar.

“Há uma espécie de dimensão de habilidade no descanso. É algo que podemos aprender a fazer melhor,” disse Pang. Ele observou que podemos desenvolver práticas diárias que nos permitem tirar mais proveito do descanso, permitindo que “ele seja uma parte maior de nossas vidas em vez de algo que deixamos para o fim do dia”.

9 maneiras de construir o seu hábito de descanso:

Concentre-se no descanso ativo

Descanso ativo significa se desconectar de uma tarefa focada, geralmente o trabalho, e dar uma caminhada ou ir à academia. Mesmo que o exercício o canse, ele ainda conta como descanso para o seu cérebro. “A longa caminhada enquanto ouve um podcast pode proporcionar mais recarga e reset do que ficar no sofá assistindo a The Great British Bake Off, disse Pang.

Arranje um hobby

Direcionar a sua atenção para um hobby – pintura, scrapbooking, cerâmica, observação de aves – também é uma forma de descanso. “Pode ser muito valioso ter hobbies sérios que também ocupem o seu tempo e atenção,” disse Pang.

Faça mais pausas durante o seu dia

Durante as pausas, a sua mente “reseta”, as ideias incubam, e você volta mais energizado e criativo. Em um estudo, grupos de estudantes foram convidados a imaginar tantos usos quanto pudessem para uma única folha de papel. Um grupo focava na tarefa, enquanto outro grupo deu uma pausa de 5 minutos durante o exercício. O grupo da pausa acabou com ideias mais criativas.

Faça uma lista “do que fazer hoje”

Robert Poynton, autor do livro Do Pause: You Are Not a To Do List (Faça uma Pausa: Você Não é Uma Lista de Tarefas Pendentes), disse que as listas de tarefas geralmente estão repletas de tarefas intermináveis, e só de olhar para elas já pode ser exaustivo e desanimador. Ele sugeriu fazer uma lista “do que fazer hoje” com apenas as tarefas essenciais que você pode completar razoavelmente no mesmo dia. Quando terminar, não adicione novas tarefas à lista. “Faça uma estimativa razoável do que é possível,” disse Poynton. “Uma vez que você tenha feito a lista do que fazer hoje, então você pode apenas criar tempo para si mesmo.”

Repense os longos dias de trabalho

Estudos sugerem que nos tornamos menos produtivos e criativos quando trabalhamos longas horas. Pesquisas da Islândia encontraram que trabalhadores que fizeram de 35 a 36 horas por semana foram igualmente ou mais produtivos e tiveram bem-estar aprimorado comparado com trabalhar mais de 40 horas por semana.

Pratique “micro” pausas

Micro pausas demonstraram aumentar o vigor e reduzir a fadiga. Faça três respirações profundas antes de começar uma reunião no Zoom. Faça um exercício de respiração nos semáforos. Faça uma pausa para o café e saboreie o café. “Constantemente me surpreendo com o quão pouco é necessário para fazer uma grande diferença,” disse Poynton. “Levar 90 segundos para ir lá fora e respirar o ar e olhar para as montanhas me coloca em uma mentalidade muito diferente para a próxima chamada de Zoom.”

Faça pausas da tecnologia

Desligue laptops e telefones para dar a si mesmo uma pausa tecnológica. “Você tem que entender a forma como o seu cérebro funciona,” disse Headlee. “Manter a sua caixa de e-mails aberta em segundo plano no seu computador é uma interrupção para o seu cérebro. O cérebro vai gastar uma quantidade surpreendente de energia pensando e se preparando para a chegada do próximo e-mail.”

Monitore para onde vai o seu tempo

Headlee observou que muitas pessoas não sabem realmente para onde o seu tempo vai. Ela aconselha os clientes a tomar notas a cada meia hora do que eles fizeram. Após uma semana ou duas, padrões claros vão emergir. “É um dos exercícios mais poderosos porque quando as pessoas percebem para onde realmente o seu tempo está indo, isso pode mudar completamente as suas prioridades,” ela disse. Uma vez que você identifique quantas horas potencialmente livres por dia poderia ter, faça um plano de como quer usar esse tempo não comprometido.

Tire férias regulares

Férias mais longas não são necessariamente melhores. Alguns estudos sugerem que os benefícios de tirar um tempo livre atingem seu pico por volta do oitavo dia de férias. Na verdade, grande parte do benefício à saúde mental das férias vem dos dias que antecedem a mesma. Pang sugere tirar cerca de uma semana de folga a cada trimestre, se você puder. E não deixe que os seus dias de férias se acumulem ou, pior, desapareçam. Um estudo com 12.338 homens de meia-idade com alto risco de doença cardíaca descobriu que não tirar férias anuais estava ligado a um risco maior de morrer durante um período de acompanhamento de nove anos em comparação com aqueles que tiravam férias com frequência.

