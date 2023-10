Você tem treinado a panturrilha? Conhecida como nosso segundo coração, ela merece dedicação especial

Quem frequenta academia reserva alguns dias da semana para exercitar os membros inferiores do corpo – momento popularmente conhecido como ‘treino de pernas’. Mas tem uma musculatura que tende a ser negligenciada em dias de pressa ou mais cansaço: a panturrilha. Para piorar, é cada vez mais comum passarmos boa parte do dia sentados, mantendo essa região, também chamada de “batata da perna”, na inércia total. Pois saiba que, apesar de pequena, ela tem um papel essencial no organismo – mais especificamente na regulação do sistema venoso. Para ter ideia, de tão importante ela ficou conhecida como nosso “segundo coração”.

Na explicação do cardiologista Fernando Reis, o apelido tem ligação com um trabalho nobre: enquanto o coração bombeia sangue para todo o corpo através das artérias, levando oxigênio e nutrientes para os órgãos, a musculatura da panturrilha pressiona os vasos sanguíneos das pernas, ajudando o sangue a voltar para o coração por meio das veias.

“É o mesmo princípio de quem utiliza meias elásticas de compressão. Essa pressão faz o sangue subir. Com uma panturrilha bem trabalhada, a musculatura faz esse serviço. E, quanto mais forte a panturrilha, mais pressão ela exerce no sistema venoso”, complementa o especialista, que é médico no Hospital Israelita Albert Einstein (SP).

Exercitar a panturrilha é essencial para o sistema circulatório Foto: nyul/Adobe Stock

A desatenção para o fortalecimento e a movimentação dessa parte do corpo acaba atrapalhando a circulação como um todo. Dessa maneira, há aumento no risco de alguns problemas, como o aparecimento de varizes, principalmente entre quem já tem uma predisposição genética. Outra possível complicação é a trombose.

Mas, antes do surgimento de problemas como esses, o corpo dá pistas de que algo está errado. Um dos mais comuns é uma sensação de peso e empachamento na panturrilha.

“Você aperta e sente um incômodo, percebe que ela está dura. É um sinal de risco de trombose”, descreve o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzzato, membro da Sociedade Brasileira do Exercício e Esporte (SBMEE). “Se ela inchar, é preocupante, especialmente entre indivíduos que não costumam movimentá-la ou ficam sentados por muito tempo em viagens longas”. Diante desses sintomas, vale a pena buscar o apoio de um médico.

Hora de cuidar da panturrilha

Para tonificar essa musculatura, atividades que movimentam especialmente as pernas e os pés são essenciais. Também é importante evitar passar muito tempo sentado, um comportamento cada vez mais comum e bastante prejudicial.

Veja algumas dicas: