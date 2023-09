Passa a maior parte do dia sentado? Comportamento preocupa a OMS

Se você trabalha diante do computador, provavelmente passa de 8 a 10 horas sentado. É o que a Organização Mundial da Saúde chama de comportamento sedentário. Pois saiba que, mesmo seguindo uma rotina diária de exercícios físicos programados, como caminhada e musculação, esse tempo colado na cadeira durante o expediente pode cobrar um preço alto da saúde.

Desde novembro de 2020, a OMS recomenda que adultos entre 18 e 64 anos pratiquem 150 minutos de atividades físicas de nível moderado ou 75 minutos de nível intenso na semana, o equivalente a uma média de meia hora por dia. Mas as diretrizes oficiais da entidade também alertam para a importância de se movimentar ao longo da rotina, justamente para quebrar esses longos períodos na inércia.

A preocupação com o tema é geral: instituições como o Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Sociedade Brasileira Esportiva também querem combater o comportamento sedentário.

No Guia de Atividade Física para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, comportamento sedentário é descrito como qualquer atividade realizada quando a gente está acordado e sentado, reclinado ou deitado, gastando pouca energia. “Por exemplo, quando você está em uma dessas posições para usar celular, computador, tablet, videogame e assistir à televisão ou à aula, realizar trabalhos manuais, jogar cartas ou jogos de mesa, dentro do carro, ônibus ou metrô”, descreve o documento. Ou seja, não tem a ver só com as horas passadas no escritório.

Inclusive, o manual brasileiro traz orientações para a prática de exercícios físicos e, em um tópico separado, dá dicas para reduzir o comportamento sedentário no decorrer do dia, e desde a infância.

Os malefícios do comportamento sedentário

Especialistas ouvidos pelo Estadão ressaltam que ficar muito tempo parado aumenta o risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade. Isso porque favorece o aumento de gordura e a diminuição da massa magra, além de deixar o coração “menos condicionado” para exercer sua função de bombear o sangue para o corpo.

“O diagnóstico de arritmias (quando os batimentos cardíacos ocorrem fora de compasso) em quem é sedentário mostra que o coração descondicionado aumenta a frequência cardíaca para tentar ser mais eficaz”, revela o cardiologista Fernando Reis. Segundo ele, a taquicardia – quando há aumento na frequência cardíaca – causa mais desgaste ainda ao órgão. “Por outro lado, se o coração é forte, ele faz menos esforço para funcionar”, resume o especialista.

Apesar de o sedentarismo ser frequentemente associado ao sobrepeso, os impactos negativos desse comportamento no coração atingem também quem é considerado “falso magro”, ou seja, indivíduos que têm uma porcentagem de músculos abaixo do ideal e excesso de gordura.

Exercícios são essenciais, mas rotina precisa ser mais ativa

Do ponto de vista de atividade programada, a melhor saída é combinar exercícios aeróbicos (caminhada, corrida, bicicleta, natação, etc.) com os de fortalecimento muscular e flexibilidade. Esse mix melhora o condicionamento cardíaco e ajuda na prevenção de doenças crônicas, segundo os especialistas. De acordo com a OMS, se você passa muito tempo sentado, o ideal é priorizar exercícios de intensidade moderada ou vigorosa.

Mas o ideal é realmente quebrar esses longos períodos de ociosidade. “Existem pessoas que, mesmo se exercitando, continuam com a musculatura encurtada”, aponta Fabrício Buzzato, médico do esporte e fisiatra do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Ele comenta que passar 8 horas sentado tende a deixar o tendão rígido, algo que não é resolvido com 30 minutos na academia. Para mitigar esse efeito específico, o profissional sugere a realização de alongamento no dia a dia.

Há outras pequenas atitudes capazes de quebrar esses longos períodos de ociosidade. Levantamos sete sugestões simples.

9 dicas para colocar mais movimento ao longo do dia