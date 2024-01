Branco como a neve: raro pinguim despigmentado é encontrado na Antártida

Na base, habitam 14 pessoas no meio de uma colônia de milhares dessas aves, cientificamente conhecidas como “Pygoscelis papua”, reconhecíveis por sua bela coloração superior negra, com toques brancos no ventre e sobre os olhos.

No entanto, o espécime avistado “era completamente diferente dos demais”, destacou Harros, suboficial de 33 anos, cumprindo uma missão de quatro meses no Continente Branco até março.