Ciclone mata três no Rio Grande do Sul e Santa Catarina; frio avança pelo Brasil

A passagem do ciclone extratropical deixou três mortos desde quarta-feira, 12, no Sul do Brasil. Uma das vítimas era um idoso de Rio Grande, no interior gaúcho, que morreu após uma árvore cair sobre sua casa, e um homem em Lajeado. Já em Brusque, em Santa Catarina, um homem, de cerca de 40 anos de idade, morreu após ser atingido por uma árvore, segundo dos bombeiros. Nesta sexta-feira, 14, a massa de ar polar deve derrubar as temperaturas em vários pontos do Brasil.

As informações preliminares das autoridades catarinenses apontam que o homem fazia a manutenção de uma rede telefônica na região quando foi atingido pelo tronco, que desabou por causa dos fortes ventos. No acidente, a vítima despencou de uma altura de três metros.

A vítima de Lajeado foi identificada como Ronildo Pereira Xavier, de 43 anos. O cadáver não tinha sinais de lesões ou espancamento. A hipótese, de acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, é de que o homem tenha se afogado.

Santa Catarina enfrentou desabamentos, quedas de árvores e enxurradas por conta das tempestades provocadas pelo ciclone. Na foto, um galpão destruído após uma microexplosão na região de Herval d'Oeste, cidade do Meio-Oeste catarinense, na terça-feira, 11. Foto: Divulgação/ Defesa Civil de Santa Catarina

São Paulo registra ventos fortes

O Estado de São Paulo sofreu nesta semana com fortes ventos, reflexo do ciclone extratropical. Uma idosa de 80 anos morreu em Itanhaém, no litoral paulista, após ser vítima de descarga elétrica causada pela queda de um galho sobre o fio de alta tensão.

Em São José dos Campos, no interior, uma jovem de 24 anos ficou gravemente ferida quando um tronco desabou sobre o carro onde fazia aula de auto-escola; ela chegou a ser internada, mas morreu no fim da tarde.

Segundo a Defesa Civil, com o deslocamento do ciclone extratropical em sentido ao oceano, a tendência é de que os índices de velocidade média de vento diminuam, as rajadas de vento também devem acompanhar este comportamento. Ontem, o Estadão mostrou que, assim como o ciclone de meados de junho, este também teve uma formação atípica, por isso tamanha intensidade.

Frio avança pelo País

A partir desta sexta-feira, 14, uma massa de ar polar deve derrubar de vez a temperatura. Segundo a empresa Climatempo, esta sexta-feira pode ser o dia mais frio do ano em São Paulo. A capital deve ter sol, mas a temperatura máxima é de 17ºC e a mínima, de 9ºC. No sábado, 15, fica entre 8ºC e 20ºC. No domingo, 16, esquenta um pouco, com mínima de 10ºC e máxima de 24ºC, mas chove à tarde.

No interior de São Paulo, deve chover em Araraquara nesta sexta, com mínima de 13ºC e máxima de 24ºC – condições atípicas na terra que leva o nome de “morada do Sol”. Em Bauru, a mínima será de 8ºC no sábado, com máxima de 25ºC, e chove no domingo. São José do Rio Preto terá mínima de 10ºC e máxima de 27ºC no fim de semana, assim como Ribeirão Preto.

No litoral, além do alerta para ventania, ressaca e ondas de mais de 4 metros, a temperatura também cai. Santos terá mínima de 12ºC e máxima de 25ºC no fim de semana e chuva nesta sexta. Em Ubatuba, no litoral norte, chove sexta e sábado e a temperatura fica entre 12ºC e 26ºC.