Ciclone atinge RS e ventos de 100 km/h devem afetar até São Paulo; veja previsão

Desde a madrugada desta segunda-feira, 4, um ciclone extratropical atinge principalmente a região oeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria que se aproxima do Estado gaúcho ainda deve levar ventos fortes, chegando a mais de 100 km/h, para as regiões oeste, norte e sul de São Paulo.

Na terça-feira, 5, o ciclone se afasta para o oceano e a frente fria avança em direção ao Sudeste, conforme a Climatempo. O tempo fica mais estável em grande parte da região Sul e chove apenas no centro-norte do Paraná, mas com fraca intensidade.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para “temporais, descargas elétricas, eventual queda de granizo, rajadas de vento e chuvas volumosas” que podem durar até as 10 horas desta segunda-feira.

Cidades como Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, no Paraná, São Miguel d’Oeste e Chapecó, em Santa Catrina, ficam em alerta durante todo o dia. “Já Santa Maria, todas as regiões do centro-norte e litoral do Rio Grande do Sul, com situação de perigo, para os altos acumulados de chuva”, acrescenta a Climatempo.

Desde o último sábado, 2, uma frente fria vinda do Uruguai tem levado fortes chuvas ao Sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul deve trazer chuva com ventos fortes a São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão - 05/03/2023

A frente fria associada ao ciclone extratropical deve repetir as pancadas de chuva no Estado gaúcho ao longo da segunda-feira. Além de São Paulo, os ventos fortes de até 100 km/h serão sentidos no Mato Grosso do Sul.

A capital paulista também vai sentir os efeitos desses fenômenos e a previsão é de que a semana comece com calor de até 33ºC na região metropolitana, com as taxas de umidade do ar variando entre 31% e 90%.

Em São Paulo, segundo a Meteoblue, na terça-feira, a máxima deve cair para 25ºC, quando a chuva volta a atingir a cidade. Na quarta-feira, 6, as temperaturas ficam ainda mais baixas, variando entre 14ºC e 18ºC. Na quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, o máxima será de 24ºC. Já na sexta-feira, 8, os termômetros voltam a subir, podendo a máxima atingir 29ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há risco para a formação de alagamentos e escorregamentos de terra elevado, em função da continuidade das chuvas até a quarta-feira.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias: