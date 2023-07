Ciclone: trem com quase mil passageiros fica oito horas preso em serra no Paraná

Quase mil passageiros que faziam um passeio turístico de trem, com destino a Morretes, no Paraná, ficaram por cerca de oito horas presos na Serra do Mar, litoral do Estado, nesta quinta-feira, 13, em razão das consequências do ciclone extratropical que atinge o Sul do País. Os vagões, que transportavam 943 pessoas, tiveram que interromper o trajeto por conta da presença de galhos e árvores nos trilhos.

Pelas redes sociais, os turistas que estavam no trem afirmaram que estavam parados desde o meio-dia e que não estavam recebendo assistência necessária por parte da empresa que organiza a viagem. Uma passageira escreveu em suas redes: “O sonho: a famosa viagem de trem. Realidade: mais de mil passageiros abandonados ao léu. Parados no meio do nada desde o meio-dia”.

Trajeto que leva de Curitiba a Morretes, na Serra do Mar, litoral do Paraná. Foto: Aryane Cararo/Estadão (2019)

Na mesma publicação, ela afirma que não havia água, comida nem informações para os passageiros. “Crianças. Idosos. Pessoas com necessidades especiais. Cidadãos que pagaram a sua passagem. Mas... nada importa para esta empresa”, disse em referência à Serra Verde Express, companhia de turismo responsável pelo passeio.

Em nota, a empresa afirmou que o trem ficou paralisado a 15 quilômetros de Morretes e que os passageiros chegaram às 21h no ponto final da viagem. Eles teriam saído ás 8h30 da capital Curitiba. Na noite desta quinta, a Serra Verde Express decretou o cancelamento do passeio que estava programado para esta sexta-feira, 14.

“Ressaltamos que, em 26 anos de operação, é a primeira vez que um incidente meteorológico causa uma paralização tão longa neste percurso turístico, classificado entre os três melhores do mundo”, afirmou a Serra Verde Express. A empresa disse ainda que mobilizou estrutura para atender os passageiros.

“Além de alimentação e orientação, temos uma estrutura rodoviária montada para o retorno dos passageiros e dispusemos ambulâncias de plantão, como medida preventiva para qualquer eventual desconforto”, disse a empresa. “Lamentamos sinceramente qualquer inconveniência causada por esse imprevisto e agradecemos a compreensão e paciência de todos”.

Na postagem, usuários utilizaram o espaço dos comentários para criticar a empresa e acusar a Serra Verde Express de irresponsabilidade por manter o passeio mesmo com os alertas de perigo sobre o ciclone sendo noticiados. “Em nenhum momento fomos avisados do que estava acontecendo, nem quando perguntamos na estação antes do embarque”, escreveu uma mulher.

Na quarta, a Defesa Civil do Paraná já tinha emitido comunicados avisando sobre a possibilidade de fortes ventos no Estados, com a possibilidade ultrapassar os 100km/h n litoral e região metropolitana de Curitiba.

“Rajadas de vento estão previstas para os dias 12 e 13 de julho, que devem chegar a 70 km/h (com picos de 90 km/h). No Sul e Sudoeste a ventania será mais persistente, podendo atingir 110km/h na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. Em todo o estado há riscos de: destelhamento, quedas de árvores e de postes de iluminação elétrica”, informou o órgão na última quarta-feira.