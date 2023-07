Como descartar vidro da forma correta? Veja vídeo com dicas e cuidados

Descartar vidro quebrado de qualquer maneira é bastante perigoso. O risco é de que o profissional de coleta de lixo se machuque com esse objeto cortante.

O ideal é enrolar os cacos em papel de jornal, por exemplo, e colocar em uma caixa de papelão, vedar bem, e escrever “cuidado vidro quebrado”. Também dá pra cortar uma garrafa PET e guardar o vidro dentro, também sinalizando o conteúdo dentro.

Para garantir que esse seu vidro vai ser reciclado, é melhor descartar nas lixeiras de coleta seletiva. Em geral, o tonel do descarte de vidro é verde.

No fim do ano passado, o governo federal criou o sistema nacional de logística reversa de embalagens de vidro, que faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O decreto estabelece, de acordo com o relatado pela Agência Brasil na oportunidade, metas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis e para o índice de conteúdo reciclado, que representa o quanto de material reciclado é utilizado na fabricação de novas embalagens.

Os índices serão monitorados e avaliados a partir da apresentação de dados, informações e relatórios do Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com Ministério do Meio Ambiente, a falta de regulamentação levava empresas a buscarem caco de vidro no exterior, como em países da Europa. Além disso, muitos Estados brasileiros não sabiam o que fazer com o vidro descartado.

Segundo a pasta, o decreto incentiva a redução de custos, “pois quando tais embalagens são direcionadas para a reciclagem, deixam de representar peso e custos no transporte e aterramento”.

A medida também tem impacto no clima, pois a reciclagem aumenta a eficiência energética na indústria fabricante de vidro e reduz a emissão de gases de efeito estufa. O caco de vidro reciclado demanda 40% menos energia e não emite gás carbônico.

Manuseio de lixo com vidro exige cuidados Foto: Muhammad Hamed/Reuters

O Estadão já mostrou como descartar corretamente o lixo eletrônico. Descartar incorretamente o lixo eletrônico é muito perigoso. Ele pode conter substâncias tóxicas e não biodegradáveis, que, segundo as Nações Unidas (ONU), podem contaminar nosso ar, água e solo, e podem causar doenças e até mortes. /COM AGÊNCIA BRASIL