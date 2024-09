Emissão de gás (que não é carbônico) bate recorde e piora ainda mais a crise climática

As emissões de metano - um poderoso gás de efeito estufa - estão aumentando no ritmo mais rápido já registrado na história, disseram os cientistas na terça-feira, desafiando as promessas globais de limitar o gás e colocando a Terra em um caminho para um perigoso aumento de temperatura.

Relatório “Global Methane Budget” (Orçamento Global de Metano) conclui que emissões de metano causadas pelo homem cresceram até 20% entre 2000 e 2020 e agora representam pelo menos um terço do total de emissões anuais. Foto: eleonimages/Adobe Stock

Nova pesquisa do Global Carbon Project (Projeto Carbono Global) - coalizão internacional de cientistas que busca quantificar as emissões que causam o aquecimento do planeta - descobriu que os níveis de metano na atmosfera estão acompanhando os níveis projetados pelos piores cenários climáticos.

Como o metano retém cerca de 30 vezes mais calor do que o dióxido de carbono em um período de 100 anos, a aceleração das emissões tornará quase impossível para o mundo atingir suas metas climáticas, alertaram os autores.

“Essas emissões extras de metano aproximam ainda mais os limites de temperatura”, disse Rob Jackson, cientista climático da Universidade de Stanford (EUA) e presidente do Global Carbon Project. “O aquecimento que antes era inconcebível agora talvez seja provável.”

O relatório “Global Methane Budget” (Orçamento Global de Metano) do projeto, que ainda não foi revisado por pares, conclui que as emissões de metano causadas pelo homem cresceram até 20% entre 2000 e 2020 e agora representam pelo menos um terço do total de emissões anuais. O maior crescimento veio da expansão dos aterros sanitários, da produção pecuária em expansão, do aumento da mineração de carvão e do aumento do consumo de gás natural.

O relatório também revelou evidências preocupantes de que as perturbações humanas aumentaram a quantidade de metano liberada por lagos, pântanos e outros ecossistemas.





Desde 2021, mais de 150 países se comprometeram a reduzir as emissões do gás em 30% até o final desta década. Mas em um segundo estudo revisado por pares publicado na revista Environmental Research Letters, os pesquisadores do Global Carbon Project encontraram poucas evidências de que o mundo está cumprindo essas promessas.

Medições por satélite de anos mais recentes revelaram que as emissões de metano cresceram mais 5% entre 2020 e 2023, com os maiores aumentos na China, no sul da Ásia e no Oriente Médio.

Entre os principais emissores, revelou o estudo, apenas a União Europeia reduziu significativamente as emissões de metano nas últimas duas décadas.

Juntos, os dois relatórios retratam um mundo que ficou muito aquém do controle de um dos mais importantes contribuintes para a mudança climática.

O metano é responsável por cerca de um terço do aquecimento de aproximadamente 1,2 graus Celsius ocorrido desde o final do século XIX, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas. E como o gás não permanece na atmosfera por tanto tempo quanto o dióxido de carbono, ele é considerado o principal alvo para evitar o aumento da temperatura em curto prazo.

“É o único gás de efeito estufa em que podemos reduzir a mudança climática na próxima década ou duas por meio de reduções de emissões”, disse Jackson.

PUBLICIDADE No entanto, o inverso também é verdadeiro, acrescentou: enquanto as liberações de metano continuarem a crescer, o mundo sentirá um aumento dramático e imediato da temperatura a cada ano em que as liberações de metano continuarem a crescer. “Estamos construindo um consenso global de que precisamos lidar com o metano”, disse o cientista-chefe do Environmental Defense Fund, Steven Hamburg, que não participou da pesquisa do Global Carbon Project. “Esse é apenas mais um toque de clarim de que temos que continuar com isso, e temos que continuar com isso agora.” As observações da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica mostram que as concentrações de metano na atmosfera mais do que dobraram desde o início da revolução industrial e estima-se que agora estejam em seu nível mais alto em pelo menos 800 mil anos.

Em contraste com as emissões de dióxido de carbono, que se estabilizaram na última década, a taxa de aceleração da produção de metano corresponde ao que seria esperado no cenário de “altas emissões” usado pelos cientistas para projetar o que pode acontecer se a humanidade não tomar nenhuma medida para combater as mudanças climáticas.

Para avaliar a origem do metano, Jackson e seus colegas combinaram essas medições “de cima para baixo” com estimativas “de baixo para cima” baseadas em modelos climáticos. Eles também analisaram a química do gás para determinar sua fonte: O metano emitido por criaturas vivas, como micróbios em aterros sanitários e pântanos, contém uma forma diferente de carbono do que a versão do gás proveniente de combustíveis fósseis.

Cerca de um terço das emissões causadas pelo homem provém da pecuária, principalmente da carne bovina e dos laticínios, segundo os pesquisadores.

As bactérias nos estômagos dos cerca de 1,5 bilhão de vacas da Terra geram grandes quantidades de metano, pois ajudam os animais a fazer a digestão. A maior parte do gás é liberada pelos micróbios quando eles decompõem os bilhões de toneladas de resíduos que o gado produz a cada ano. Apesar dos esforços para lidar com essas emissões, alterando as dietas das vacas e capturando vapores de esterco para combustível, o Orçamento Global de Carbono mostrou que o metano da pecuária aumentou 16% de 2000 a 2020. As emissões dos aterros sanitários cresceram ainda mais, explodindo 25% e representando um quinto de todo o metano produzido pelo homem. Embora o setor de combustíveis fósseis seja responsável por uma parcela menor da produção mundial de metano do que em 2000, as emissões de minas de carvão, poços de petróleo e gasodutos também registraram aumentos significativos. O governo Biden finalizou nesta primavera novas taxas para as empresas que não cumprirem os novos padrões para reduzir as emissões de metano da infraestrutura de petróleo e gás. Mas essas regras abordarão apenas uma fração das emissões da produção recorde de petróleo e do setor de gás em expansão do país, disse Jackson. “Ainda não há nenhum setor ou segmento da economia dos EUA que tenha reduzido as emissões de gás ou metano”, acrescentou.

Pela primeira vez, os cientistas também analisaram como as atividades humanas afetaram o metano proveniente dos ecossistemas, revelando que cerca de um terço das emissões que antes eram consideradas naturais podem, na verdade, ser atribuídas às pessoas. O escoamento de fazendas e comunidades fornece mais nutrientes para micróbios em lagos e áreas úmidas, acelerando seus metabolismos e permitindo que produzam mais metano. As temperaturas mais altas e as concentrações mais elevadas de dióxido de carbono no ar também dão um impulso a esses organismos.

Entre as mais problemáticas dessas fontes naturais influenciadas pelo homem estão os reservatórios atrás de represas, que, segundo o relatório, geram quase tanto metano quanto todos os arrozais do mundo. O material orgânico que, de outra forma, seria levado pelos rios para o mar fica preso nesses lagos, onde é consumido por micróbios produtores de metano. Quando a água é retirada do lago para gerar energia hidrelétrica ou irrigar terras agrícolas, o metano é liberado na atmosfera.

De acordo com Jackson, esse fenômeno não anula os benefícios climáticos da troca da energia de combustíveis fósseis pela energia hidrelétrica. Mas ele destaca a urgência de compreender as mudanças nas emissões do ecossistema.

“Preocupa-me o fato de estarmos colocando em movimento processos naturais que não podemos controlar”, disse Jackson.

Apesar da taxa acelerada de emissões de metano, algumas pesquisas sugerem que o controle do gás de efeito estufa pode ser mais barato do que a mitigação do dióxido de carbono - e trará benefícios mais imediatos. Esse esforço está prestes a receber um grande impulso de uma frota de observatórios em órbita com o objetivo de identificar as fontes exatas de metano, até a fazenda ou instalação de gás mais próxima.

“É realmente uma revolução”, disse Hamburg, que lidera o MethaneSAT do Environmental Defense Fund, lançado em órbita nesta primavera. “Precisamos saber onde as emissões são altas, onde as emissões são baixas, quem está fazendo um bom trabalho e quem não está... para que possamos responsabilizar as pessoas de forma eficaz.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.