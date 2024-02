‘Domo de calor’: massa de ar vinda da Argentina eleva temperatura no Brasil; veja previsão do tempo

A massa de calor que atinge a Argentina, descrita por especialistas como “domo de calor”, deve se intensificar e avançar por cidades brasileiras ao longo dos próximos dias, segundo previsão divulgada pela MetSul Meteorologia. Como reflexo disso, as temperaturas máximas devem ficar perto ou até acima dos 40ºC, em especial em cidades na região Sul do Brasil.

A MetSul afirma que o fenômeno já afeta o Rio Grande do Sul desde a metade da semana passada, mas deve se prolongar por um “extenso período”. Os próximos dias devem ser marcados por temperaturas altas e acima das médias históricas, caracterizando calor excessivo em diversas regiões gaúchas. A Argentina completa mais de dez dias seguidos com marcas acima de 40ºC.

Previsão para próxima quarta-feira, 7, feita pela MetSul; 'domo de calor' é retratado em branco Foto: Reprodução/MetSul

No sábado, 3, por exemplo, o Rio Grande do Sul registrou as maiores temperaturas até agora durante a onda de calor. De acordo com dados de estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) levantados pela Metsul, as máximas mais altas foram registradas no oeste do Estado, com destaque para as seguintes cidades:

Quaraí (39,8ºC);

Uruguaiana (38,3ºC);

Alegrete (37,3ºC);

São Luiz Gonzaga (37,1ºC);

São Borja (36,5ºC).

Conforme o Inmet, o calor foi forte também em cidades localizadas na região central do Estado, na Grande Porto Alegre e nos vales. As estações oficiais indicaram máximas de 36,2ºC em Santa Maria; 36,1ºC em Campo Bom; e 36ºC em Rio Pardo. Em Porto Alegre, a máxima chegou a 35ºC. Cidades no Centro-Oeste também devem ser afetadas.

Como ficam os próximos dias?

A perspectiva é de calor a semana inteira no Rio Grande do Sul, de acordo com o prognóstico da MetSul. A segunda metade desta semana e o período inicial do carnaval devem ter dias de calor muito intenso e, em algumas localidades, até extremo.

Sexta-feira, 9, deve ser o dia mais quente, com avanço expressivo da massa de ar quente por cidades do RS Foto: Reprodução/MetSul

Os dias mais quentes tendem a ser a sexta e o sábado, quando as máximas próximas ou acima de 40ºC devem ser observadas em grande número de municípios (inclusive Porto Alegre e a região metropolitana), mas já nos dias anteriores se espera muito calor, com máximas acima de 35ºC em diversas cidades, em especial da região oeste do Estado.

O que é o ‘domo de calor’?