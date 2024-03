Entenda como se forma uma onda de calor; temperatura deve chegar a 36ºC em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “perigo” e “grande perigo” para ondas de calor nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Os termômetros poderão ultrapassar os 30ºC em várias cidades dessas regiões ao longo da semana. Uma onda de calor é caracterizada quando a temperatura fica 5ºC acima da média.

Crianças se refrescam em parque de diversões na cidade de Valinhos; sem as brisas marítimas, temperatura deverá ser maior no interior de São Paulo Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO - 01/08/2024

Helena Turon Balbino, meteorologista do Inmet, explica que o calorão é provocado por uma alta pressão atmosférica, que faz com que o ar desça para a superfície. Isso dificulta o surgimento de nuvens, já que elas precisam de ar para se formar, e deixa o tempo seco. Como não há nuvens, a radiação atinge com maior intensidade a superfície da Terra. Somado a isso, há mais moléculas perto da superfície, o que aumenta a pressão e faz com que o ar se comprima. O resultado é uma elevação das temperaturas.

Há ainda o agravante de que, pela pressão exercida, as frentes frias do mar não conseguem adentrar no interior do Brasil e ficam mais restritas à costa do País. No continente sul-americano, o epicentro do calor está no Paraguai, que não conta com o alívio das temperaturas mais amenas trazidas pela influência marítima.

Regiões do País sob alerta de 'grande perigo' pelo Inmet por causa do calor Foto: Reprodução/Inmet

Por enquanto, diz Helena, em São Paulo a elevação de temperaturas terá maiores impactos no norte do Estado, que está sob alerta de “grande perigo” do Inmet. Já na costa sul e na região metropolitana da capital, o Inmet classificou o clima na área como “perigo”. “A gente vai revendo esse aviso todo dia. Por enquanto, o calor ainda não está na capital. Mas pode ser que chegue mais para o final da semana”, avisa Helena.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo (de acordo com a Meteoblue)

Terça-feira (12/3): entre 18ºC e 25ºC

entre 18ºC e 25ºC Quarta-feira (13/3): entre 19ºC e 32ºC

entre 19ºC e 32ºC Quinta-feira (14/3): entre 21ºC e 33ºC

entre 21ºC e 33ºC Sexta-feira (15/3): entre 22ºC e 34ºC

entre 22ºC e 34ºC Sábado (16/3): entre 22ºC e 36ºC

Entre os fatores relacionados à diferença de temperatura no litoral e na capital em comparação com o interior estão os ventos marítimos que alcançam menos essa região, já que o mar esquenta e esfria em uma velocidade menor do que a terra. “Ele (vento) vai deixar a temperatura mais uniforme no litoral”, explica.

Helena ressalta que as ondas de calor no verão brasileiro são recorrentes. Este ano, tivemos menos elevações de temperatura do que o usual por causa das chuvas e pelo arrefecimento do fenômeno El Niño.

Durante os dias de calor intenso, é recomendado hidratação e evitar exposição prolongada ao Sol entre 10h e 16h. Também é importante usar roupas leves e frescas e aplicar protetor solar com frequência. A população deve estar atenta a sinais de exaustão e insolação, como tontura e náuseas.