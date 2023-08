Nova espécie de cobra é descoberta e ganha nome de estrela de Hollywood; veja qual

Em uma reserva florestal do Peru, cientistas descobriram tomando sol uma nova espécie de cobra, batizada de Harrison Ford em homenagem ao ator americano e ao seu ativismo ambiental, informou a Universidade Nacional Maior de San Marcos na terça-feira, 15.

Tachymenoides harrisonfordi, o nome científico do réptil de 40 centímetros, foi encontrado “em pastagens montanhosas da puna do Parque Nacional Otishi, a 3.248 metros de altitude”, apontou a instituição acadêmica.

A cobra foi descoberta em maio de 2022 durante uma expedição liderada pelo biólogo teuto-americano Edgar Lehr. No entanto, somente agora os cientistas puderam determinar que se tratava do exemplar macho de uma espécie desconhecida.

Tachymenoides harrisonfordi tem 40 centímetros e foi encontrada nas pastagens do Parque Nacional Otishi, a 3.248 metros de altitude Foto: EDGAR LEHR/AFP

O réptil leva o nome do famoso ator americano, muito ativo “na proteção da natureza”, disse Lehr à agência AFP em uma conversa telefônica do Estado de Illinois. nos EUA. “Soube que Harrison Ford estava de acordo em dar seu nome por meio de uma consulta que (a ONG) Conservation International fez”, acrescentou.

A região onde estava a cobra só pode ser acessada por helicóptero. “Demoramos sete dias para encontrá-la. Somos os primeiros cientistas que entram nessa área”, destacou Lehr.

A cobra é inofensiva para os humanos, mas é um predador bem camuflado de batráquios e lagartixas. Sua pele é de cor marrom amarelado, com manchas pretas, barriga preta e a íris de seus olhos é na cor cobre.

Lehr comandou uma equipe formada por pesquisadores da Universidade de San Marcos e das americanas Florida International University e Illinois Wesleyan University.

A revista Salamandra, da Sociedade Alemã de Herpetologia e Herpetocultura, publicou o estudo científico da descoberta em 15 de agosto.

Com 306.000 hectares, o Parque Nacional Otishi se encontra entre as províncias de Satipo e La Convención, em uma região de difícil acesso da floresta central do Peru. / AFP