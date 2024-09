Parque da Cantareira tem área fechada por causa de incêndios

O Núcleo Cabuçu, no Parque Estadual da Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, foi fechado nesta quinta-feira, 5, para combater os focos de incêndios que se alastram pela região e atingem áreas da cidade de Guarulhos, Mairiporã e da capital.

A previsão é de que este fechamento, determinado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado, por meio da Fundação Florestal (FF), dure até o dia 12 de setembro.

Um incêndio está ocorrendo no Parque Estadual Cantareira, em Mairiporã (SP). Foto: RECORD TV

De acordo com a Semil, a região está sendo monitorada por drones térmicos e equipes terrestres. O fogo vem sendo combatido desde o início da tarde desta quinta com o uso de helicópteros que trabalham com o lançamento de água sobre as chamas. Levantamento do governo aponta que, com a restrição de acesso à Cantareira, sobe para 81 o número de unidades de conservação fechadas como medida prevenção.

A região é caracterizada por difícil acesso e apresenta grande área consumida pelas chamas. O local tem mata nativa e a situação se agrava devido ao tempo seco e às altas temperaturas.

Fogo atinge outras partes do Estado

Outras partes do Estado também vêm sendo afetadas pelo fogo. Segundo a última atualização da Defesa Civil, divulgadas por volta das 18h desta quinta, 10 cidades de São Paulo apresentam focos de incêndios (veja a lista abaixo).

No Parque Estadual Itapetinga, em Atibaia, na região de Campinas, as equipes da Fundação Florestal estão em campo para combater o fogo que se iniciou na tarde da última terça.

A cidade de Valinhos, também na região de Campinas, recebeu na tarde desta quinta apoio de um helicóptero águia para combater os incêndios, de acordo com a Defesa Civil.

Helicóptero Águia, que ajuda no monitoramento e localização de focos de incêndio, decola para ajudar no combate aos incêndios no Parque Estadual da Cantareira, que está com o Núcleo Cabuçu fechado por conta das chamas. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em Pompéia, na região de Marília, equipes foram deslocadas para aumentar os aceiros e brigadistas, agentes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros também foram mobilizados. Dois aviões foram empregados para atuar no local.

“A decisão foi tomada pelo governo em resposta ao crescente risco de incêndios florestais, que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. O fechamento seguirá até o dia 12 de setembro, podendo ser revisado conforme as condições climáticas e os riscos associados”, informou a gestão estadual, em nota.

O combate às chamas do Estado conta, até a última atualização do governo, com o trabalho de 102 bombeiros civis; 34 equipes atuando em Unidades de Conservação, e veículos 4x4 equipados com motobombas com capacidade para despejar 600 litros d’água e mangueira acoplada.