Pescadores e turistas salvam baleia na costa do Rio; veja vídeo

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a mobilização de pescadores, turistas e bombeiros da cidade de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, para resgatar uma baleia de Bryde que ficou presa no meio de rochas.

PUBLICIDADE O incidente ocorreu na área conhecida como Ponta da Cabeça na Praia Grande na manhã de 26 de fevereiro. Por meio de técnicas de pesca, eles conseguiram afastar o animal da área rochosa para que conseguisse se direcionar ao alto mar. As imagens foram capturadas pelo dronemaker Marcelo Gah, que trabalha para o Projeto Mar de Baleias, da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo (Funtec). O projeto monitora a fauna marinha da cidade de Arraial do Cabo, em especial, golfinhos e baleias.

As imagens foram capturadas pelo dronemaker Marcelo Gah, que trabalha para o Projeto Mar de Baleias Foto: Marcelo Gah

O vídeo mostra o momento em que a baleia fica presa às rochas e também as pessoas que correm contra o tempo para ajudar o grande mamífero. Em certo momento, a água fica vermelha com o sangue da baleia. De acordo com o presidente da Funtec, Maycon Victorino, o animal se machucou no assoalho rochoso, habitat de corais e ouriços, que são capazes de provocar ferimentos.

Victorino conta ainda que a atuação dos pescadores com o barco a remo foi essencial para o resgate. Ele explica que, quando o transporte funciona a motor costuma assustar o animal, que se debateria contra as rochas ainda mais. O resgate durou, no total pouco mais de 20 minutos.

A Fundação pediu ainda que banhistas fiquem atentos a animais encalhados. De acordo com o órgão, caso a população se depare com alguma dessas situações, deve entrar em contato imediatamente com autoridades competentes e evitar se aproximar. Chegar perto do animal pode trazer ainda mais risco a ele e aos humanos.

As baleias Bryde são uma presença frequente nas praias do Arraial do Cabo durante o verão e, em especial, na temporada de lula. Elas buscam a costa da cidade para reprodução e alimentação. O encalhamento de grandes mamíferos marinhos na região é comum.

Como explica o presidente da Funtec, a costa de Arraial do Cabo é em forma de anzol, que se torna uma armadilha natural para os animais. Ele ressalta, no entanto, que a maioria dos que acabam presos estão doentes. Esse não é o caso da baleia encalhada no dia 26. Segundo Victorino, o animal deve ter se assustado.