Vai chover na terça de carnaval em SP? Veja a previsão do tempo

Para encerrar o feriado de carnaval, os foliões terão um dia de sol com possibilidade de pancadas de chuvas no fim da tarde em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a capital deve registrar máxima de 32º nos termômetros nesta terça-feira, 13.

De acordo com o órgão municipal, a terça de carnaval começa com sol, mas a aproximação de uma frente fria deve mudar o tempo no fim da tarde, com pancadas de chuva, que podem ter intensidade de moderada a forte. Diferentemente do ano passado, os paulistanos têm conseguido curtir a folia de rua com bom tempo neste ano.

Foliões se divertem no bloco Charanga do França em meio ao calor na capital paulista; temperatura pode mudar na terça-feira, 13, com frente fria Foto: Taba Benedicto/Estadão

Frente fria

Já na quarta-feira de cinzas, 14, o clima na capital deve ser instável. Conforme as previsões, a partir do meio-dia, as áreas de instabilidade associadas à frente fria vinda do litoral paulista provocarão pancadas de chuva moderadas e fortes na região. Com a mudança, a temperatura deve cair e os termômetros devem oscilar entre 20ºC e 26ºC.

O CGE ainda alerta, diante da instabilidade do clima e das precipitações com grande volumes na quarta-feira de cinzas, é possível que haja formação de alagamentos intransitáveis transbordamentos de rios e córregos, além do risco de deslizamentos de terro devido ao solo mais encharcado.

Cuidado na estrada

Para quem for viajar, a Defesa Civil Estadual recomenda cuidados na hora de dirigir, e atenção deve ser redobrada nessa época de chuvas. O ideal é verificar as condições do veículo, incluindo pneus e estepe.

Em caso de temporal, procure lugar seguro para parar o carro. “Não saia do carro em caso de enxurrada. Mantenha distância segura do veículo à frente. Use farol baixo, reduza a velocidade gradativamente e não freie bruscamente. Em caso de aquaplanagem, mantenha o volante reto, pare de acelerar e não freie”, orienta a Defesa Civil.