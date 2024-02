Quais são as estratégias que restauram o solo de áreas degradadas do semi-árido

Esses são os resultados apontados em pesquisa publicada no Journal of Environmental Management por um grupo de cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e das federais do Piauí (UFPI), do Ceará (UFC) e do agreste de Pernambuco (Ufape). Os pesquisadores fizeram revisão de 18 estudos desenvolvidos no semiárido, concentrado na Caatinga.

No Brasil, 16% do território é suscetível à desertificação. São mais de 1,4 mil municípios (de um total de 5.570), distribuídos nos nove Estados do Nordeste. Englobam cerca de 35 milhões de brasileiros.