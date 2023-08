Quando volta a esquentar em São Paulo? Veja a previsão do tempo para a semana

O tempo virou em São Paulo no fim de semana, em razão da passagem de uma frente fria, que trouxe frio para capital paulista. A expectativa agora é de que a partir de quarta-feira, 16, os dias fiquem mais quentes com a presença do sol, provocando mais uma vez um sobe e desce nas temperaturas.

Nesta segunda-feira, 14, o dia começou com bastante nebulosidade por causa da presença de bastante umidade em parte do leste e do sul do Estado de São Paulo, segundo informações da Climatempo.

No decorrer do dia, o tempo permanece ainda instável, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, mas com aberturas de sol ao longo do período. “Há potencial para chuva leve em pontos isolados à tarde”, afirma o CGE.

A expectativa é de que a terça-feira, 15, comece com formação de névoa úmida e termômetros em torno dos 15°C ao amanhecer. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece, o que vai facilitar a elevação da temperatura. Segundo a Climatempo, podem haver pancadas de chuva pela manhã.

Na quarta-feira, com os termômetros em elevação, a máxima deve ser de 27ºC. Até sexta-feira, 18, não há mais projeção para chuva e a semana deve terminar com a temperatura variando entre 16ºC e 29ºC.

Em razão ainda da presença de bastante umidade em parte do leste e sul do Estado de São Paulo, a capital paulista começou a segunda-feira com bastante nebulosidade Foto: Werther Santana/Estadão

Veja a previsão do tempo nos próximos dias em SP, conforme a Climatempo:

