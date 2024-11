Ronaldinho Gaúcho é convidado do Azerbaijão para participar da COP-29

ENVIADAS ESPECIAIS A BAKU - O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho deverá participar da Cúpula do Clima (COP-29) em Baku, no Azerbaijão. O pentacampeão mundial está credenciado e, em seu crachá, diz que é convidado do país anfitrião e participará do evento até sexta-feira, 15. Ronaldinho também postou um vídeo nas redes sociais.

“Hello Baku. Azerbaijão. Nos vemos em breve. Já, já estou aí”, disse Ronaldinho em sua conta no Instagram, onde marcou o empresário Adnan Ahmadzada, ex-executivo da Socar, estatal de petróleo do Azerbaijão. Ronaldinho deverá participar da COP ao lado do irmão, Roberto de Assis.

Crachá de Ronaldinho Gaúcho diz que o ex-jogador é convidado do país anfitrião da COP. Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Desde que se aposentou, em 2016, Ronaldinho tem participado de vários eventos pelo mundo como representante de diversas marcas. Desde o mês passado, por exemplo, ele é embaixador da cidade de Miami para a Copa do Mundo de 2026. Baku disputa com Madri, na Espanha, o direito de receber a final da Liga dos Campeões de 2027. As duas cidades lançaram suas candidaturas depois que Milão, na Itália, não deu garantias sobre o prazo de conclusão das obras do estádio de San Siro, o palco inicialmente previsto para o jogo.

Nesta terça-feira, 12, o presidente da Fifa, Gianni Infantino teve um encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. O dirigente também se reuniu representantes da região do Pacífico, uma das áreas mais afetadas pelas mudanças no clima no mundo.

* A repórter Priscila Mengue viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade