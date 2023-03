Turistas flagram onça-pintada em estrada no Parque Nacional do Iguaçu; veja vídeo

A concessionária que administra o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, divulgou nas redes sociais o registro de uma onça-pintada flagrada atravessando uma rua asfaltada.

As imagens foram gravadas por ocupantes de um veículo que passava no local na última sexta-feira, 24. A onça atravessa a rua e entra na mata fechada.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o parque é um dos últimos refúgios para a espécie na Mata Atlântica.

O local, que abriga as Cataratas do Iguaçu, é um dos sete sítios brasileiros declarados Patrimônios Naturais da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Onça-pintada flagrada no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Foto: Redes sociais/Reprodução/Instagram @cataratasdoiguacu

Os outros são: as reservas de Mata Atlântica, em São Paulo e Paraná; a Costa do Descobrimento, na Bahia e Espírito Santo; as áreas Protegidas da Amazônia Central e do Pantanal; a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, em Goiás; além do arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. O Parque dos Lençóis Maranhenses pode se tornar o oitavo dessa lista.