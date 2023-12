Vai chover em São Paulo? Veja previsão para o fim de semana

Depois de uma semana com muita chuva, as precipitações vão dar uma trégua neste primeiro fim de semana de dezembro em São Paulo. As chances de precipitação são mínimas.

De acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, no entanto, as fortes chuvas retornam a partir de segunda-feira, 4, persistindo ao longo da próxima semana. As temperaturas máximas devem se manter na casa dos 30 ºC.

Os temporais, que ganharam força no Sudeste do País nos últimos dias, com a atuação de uma baixa pressão atmosférica em alto mar, reforçaram a presença de nuvens bem carregadas sobre a região, conforme a Climatempo. Embora as temperaturas tenham ficado mais amenas em razão do aumento de nuvens, a sensação de abafamento permaneceu em algumas locais, incluindo São Paulo.

As precipitações vão dar uma trégua neste primeiro fim de semana de dezembro em São Paulo. Na foto, imagem da Avenida Paulista em dia chuvoso. Foto: Alex Silva/Estadão - Foto: 14/09/23

A capital paulista começou esta sexta-feira, 1º, com variação de nebulosidade. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas. No fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuvas significativas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Conforme o órgão municipal, o fim de semana segue com sol e calor, entretanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 30% no período das tardes. “Os modelos de previsão indicam o retorno das pancadas de chuva no início da próxima semana”, afirma o CGE.

Este sábado, 2, deve apresentar sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. No fim do dia, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, porém não há condição de chuva para a Grande São Paulo.

No domingo, 3, o tempo segue seco e ensolarado, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade no período da tarde. “Entre o fim da tarde e o início da noite, a chegada da brisa marítima causa um ligeiro aumento de nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.”

Veja a previsão do tempo para São Paulo nos próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

Sexta-feira: entre 20 ºC e 31 ºC

Sábado: entre 18 ºC e 32 ºC

Domingo: entre 19 ºC e 33 ºC

Segunda-feira: entre 20 ºC e 30 ºC

Terça-feira: entre 20 ºC e 26 ºC