Vai chover em São Paulo durante o Natal? Veja também como fica a previsão do tempo em outras regiões

Para quem gosta de calor, a expectativa é de que as temperaturas devem permanecer elevadas até a próxima terça-feira, 26, ou seja, na segunda-feira, 25, dia em que é celebrado o Natal, o dia promete ser bastante quente, com os termômetros variando entre 21 ºC e 31 ºC e baixa possibilidade de chuva na cidade de São Paulo, de acordo com informações da empresa de meteorologia Meteoblue.

Nesta quinta-feira, 21, o sol já predomina ao amanhecer e as temperaturas seguem em elevação. Na sexta-feira, 22, a situação climática será semelhante, com o sol brilhando forte e muito calor. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, entre o meio e o fim da tarde, a combinação de calor com a entrada de uma brisa marítima provoca chuva em forma de pancadas isoladas de moderada à forte intensidade.

Entre sábado, 23, e segunda-feira, a máxima varia entre 28 ºC e 31 ºC, conforme a Meteoblue. A maior incidência de chuva está prevista para sábado e terça-feira, embora nos outros dias também possa chover. Na quarta-feira, 27, a temperatura deve cair na cidade de São Paulo, permanecendo entre 19 ºC e 23 ºC.

Veja a previsão do tempo para São Paulo nos próximos dias, de acordo com a Meteoblue:

Quinta-feira: entre 19 ºC e 30 ºC

Sexta-feira: entre 20 ºC e 31 ºC

Sábado: entre 21 ºC e 30 ºC

Domingo: entre 21 ºC e 28 ºC

Segunda-feira: entre 21 ºC e 31 ºC

Terça-feira: entre 21 ºC e 27 ºC

Quarta-feira: entre 19 ºC e 23 ºC

Calor deve permanecer durante o Natal na cidade de São Paulo. Na foto, dia bastante quente registrado em novembro. Foto: Taba Benedicto/Estadão - Foto: 16/11/23

Litoral paulista

Continua após a publicidade

No Guarujá, de acordo com a Meteoblue, as temperaturas devem permanecer na casa dos 30 ºC pelo menos até terça-feira. Durante o Natal, os termômetros variam entre 23 ºC e 28 ºC, com baixa possibilidade de chuva. O mesmo cenário está previsto para Praia Grande, onde a máxima deve ser de 30 ºC.

Em Riviera de São Lourenço, os termômetros devem variar entre 24 ºC e 33 ºC, com sol e aumento de nuvens pela manhã. Conforme a Climatempo, há possibilidade de chuva no período da tarde. Para Ubatuba, a situação será semelhante, com as temperaturas oscilando entre 22 ºC e 33 ºC.

Previsão por regiões

Nesta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão do tempo por regiões até o dia do Natal. Pancadas de chuva estão previstas para praticamente todas as regiões. No Sudeste e no Centro-Oeste, porém, em áreas de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul, há previsão de chuva com menores acumulados.

Região Sudeste

São previstas chuvas intensas em praticamente toda a região. Elas podem superar os 80 mm e vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro, há previsão de chuvas com menores acumulados.

Região Norte

Continua após a publicidade

São previstas pancadas de chuvas durante a semana, com valores acima de 50 mm no Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, nordeste do Amapá, sul de Roraima e Tocantins, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas devido à canalização de umidade e ao calor. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuvas isoladas.

Região Nordeste

A previsão é de chuvas em forma de pancadas em áreas do Maranhão, do Piauí e da Bahia e que podem superar os 50 mm e vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Porém, não se descartam chuvas isoladas com menores acumulados no início da semana, em áreas do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Em contrapartida, entre os dias 23 e 25 de dezembro, a previsão é de tempo seco e sem chuva, em grande parte da região.

Regiões Centro-Oeste

São previstas chuvas intensas em praticamente toda a região. Em Mato Grosso do Sul, há previsão de chuvas com menores acumulados.

Região Sul

Uma massa de ar quente e úmida favorecerá instabilidades em forma de pancadas de chuva, principalmente no início da semana. Os maiores acumulados podem ultrapassar os 50 mm na porção central da região.