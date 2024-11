A semana em São Paulo deverá ser de calor na capital e região metropolitana de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da prefeitura. As máximas devem ficar acima dos 30°C e não há previsão de chuva em volume considerável. Na sexta-feira, porém, a previsão é de queda na temperatura e chuva praticamente durante todo o dia.

Nesta segunda-feira, 18, a capital teve uma tarde abafada – os termômetros chegaram a 32°C – e não choveu. Na terça-feira, 19, a temperatura deve variar entre 18°C e 32°C e a umidade relativa do ar pode atingir valores próximos aos 30%, de acordo com o CGE. No final da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, porém não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Na quarta-feira, 20, o sol e o calor devem permanecer, repetindo as condições do dia anterior. A temperatura deve oscilar entre 18°C e 31°C, e a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35%. No final da tarde, a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva.

Volume previsto de chuvas no Brasil, na semana de 18 a 25 de novembro, segundo o Inmet Foto: Reprodução/Inmet

Na quinta-feira, 21, o calor deve ser menor – a temperatura máxima vai ficar em torno de 27°C – e devem ocorrer mais pancadas de chuva.

A sexta-feira,22, já deve começar com chuva, e assim permanecer durante todo o dia, com queda da temperatura – os termômetros devem variar entre 19°C e 22°C.

O sábado, 23, e o domingo, 24, também serão de temperaturas amenas, e a chuva deve continuar no sábado. No domingo o sol reaparece, mas não deve fazer calor.

Previsão para o restante do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta semana vai chover significativamente nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com acumulados previstos acima de 40 mm e em torno de 100 mm em alguns trechos.

Em algumas regiões do interior de São Paulo o volume de chuva pode superar 20 milímetros. No início da semana, uma frente fria que se originou no sul do País vai avançar rapidamente em direção ao oceano, alinhando um canal de umidade sobre as regiões Sul e Sudeste. Isso provocará chuvas mais expressivas a partir de sexta-feira.