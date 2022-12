Quais são as melhores empresas aéreas do mundo? Confira o ranking

Pela oitava vez, a Qatar Airways foi a companhia aérea mais bem colocada no ranking das melhores companhias aéreas do mundo produzido pela AirHelp, o AirHelp Score 2022, divulgado nesta segunda-feira, 12. Nesta edição foram avaliadas as 64 principais companhias do mundo, contando com cerca de 10 mil avaliações de usuários de 30 países. A pesquisa, realizada de janeiro a outubro deste ano, foi estruturada em três temas: pontualidade; qualidade do serviço; e o processamento de reclamações com base na eficiência para o atendimento a pedidos de indenização de clientes.

A Qatar Airways obteve 8.11 como nota final, destacando-se pelo serviço oferecido aos clientes (8.93), consistência no tratamento de reclamações (7.79) e no rigor dos horários (7.62).

Entre as nacionais, a melhor colocada foi a Latam, que ficou em quinto lugar no levantamento. A empresa conquistou boa avaliação em pontualidade (8.58), serviço ao cliente (8.13) e processamento de reclamações (7.13), alcançando a pontuação final de 7.95.

Latam ficou na melhor colocação entre as nacionais no ranking das melhores empresas aéreas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Gol ocupou o 36° lugar do ranking mundial e foi bem avaliada em termos de performance de partida e chegada no horário (8.54) e de serviço (8.00). A companhia recebeu nota 3.27 para processamento de reclamações, chegando a 6.61 como nota final. Já a Azul ficou na 45ª posição, recebendo nota 8.64 para pontualidade, 8.26 para serviço e apenas 1.71 em relação ao atendimento de reclamações de usuários - pior índice nacional registrado - alcançando pontuação final de 6.20.

“Vemos que as companhias aéreas brasileiras precisam melhorar no atendimento ao passageiro. Apesar de serem pontuais e oferecerem bons serviços, são malvistas pelos usuários quando é necessário agir em casos de reclamação ou queixa”, avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil, empresa especializada em atuar na busca pelos direitos dos passageiros,

O estudo também apontou as empresas Azul, Latam e Gol como líderes do ranking das dez maiores companhias aéreas em operação no Brasil, de acordo com as porcentagens de partidas do país. Tap Air Portugal, American Airlines, United Arlines, Avianca, Air France, British Airways e Air Canada também figuram no top 10.

Confira abaixo o ranking completo:

Melhores companhias aéreas do mundo

Top 10 do ranking da AirHelp, mais a colocação de Gol e Azul

Maiores companhias aéreas em operação no Brasil