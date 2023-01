Brunch 'family style' é aposta do JW Marriott São Paulo

O brunch de domingo se popularizou imensamente em São Paulo nesta década. É cada vez mais fácil encontrar pela cidade opções para um brunch bem completo aos finais de semana, e a tendência está se espalhando também para outras cidades brasileiras. Cada local anda dando seu "toque pessoal" para tentar tornar a super refeição matinal/vespertina ainda mais sedutora. Na capital paulista, o brunch 'family style' é a aposta do JW Marriott São Paulo.

Inaugurado em 2022 e ocupando exatamente o mesmo prédio e instalações do antigo hotel Four Seasons São Paulo (que funcionou por menos de um ano e meio), o novo JW Marriott São Paulo vem focando nas oportunidades gastronômicas e de relaxamento para atrair hóspedes e visitantes.

Sua principal "estrela" nesse sentido é o ótimo Restaurante Neto, agora sob o comando do chef Ícaro Rizzo, com novos menus de drinks, snacks, pratos e sobremesas. E com uma proposta absolutamente deliciosa de brunch "tudo incluído" aos domingos.

Gastronomia caprichada e ótimo serviço no serviço de brunch family style do JW Marriott São Paulo.

Brunch 'family style' com tudo incluído

Ocupando área de pé direito muito amplo, decorada com muita madeira brasileira e mármore, o restaurante Neto tem cozinha aberta e um menu bem consistente, focado em pratos clássicos da culinária italiana em releitura do chef Rizzo. Aberto todos os dias, passou a servir aos domingos, das 13 às 17h, um excelente brunch dominical.

O início tardio do brunch, necessário ali para não coincidir com o café da manhã servido aos hóspedes da casa, afugenta quem acorda mais cedo aos finais de semana. Mas recompensa muito bem quem topa esperar o horário do almoço para se jogar em um inusitado brunch "family style", com quase tudo servido em grandes porções, pensadas para compartilhar entre amigos ou familiares e levadas diretamente à mesa.

Cafés, sucos, espumantes, gin tonic e bloody mary à vontade durante todo o brunch do JW Marriott São Paulo.

O brunch do JW Marriott São Paulo acontece em etapas bem definidas: primeiro mesa de frutas e cereais, depois o garçom chega com os itens e pratos clássicos do café da manhã (incluindo ótimos e diversos tipos de ovos), depois traz pratos do almoço da casa e, por último, oferece uma deliciosa variedade de sobremesas.

A gente não precisa pedir nada - apenas "vetar" pratos que não desejar. O cliente recebe o cardápio do brunch logo ao chegar, mas todos os itens estão previstos para serem levados pouco a pouco diretamente à mesa; devemos apenas sinalizar se algo em especial não nos atrair. E os pratos são todos realmente muito saborosos.

A melhor parte: a refeição tem diversas bebidas incluídas no valor fixo do brunch (R$310 por pessoa). Isso mesmo: toda essa variedade gastronômica é acompanhada de free flow de cafés, sucos, espumante, gin tonica e Bloody Mary. Do jeitinho que a gente quiser.

