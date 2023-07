Punta Wine Trips: para amantes de vinhos

Não é muito comum pensarem em visitar Punta del Este fora da temporada de verão, que é mesmo quando tudo funciona a todo vapor neste pequeno balneário uruguaio - e brasileiros e argentinos lotam suas praias e beach clubs.Por isso mesmo, duas empresas se uniram neste 2023 para tentar fomentar o turismo na cidade na baixa temporada, motivadas justamente pelo crescente interesse dos brasileiros no enoturismo.

O hotel Enjoy Punta del Este (antigo Conrad, hoje sede do maior cassino da América Latina) e a Azul Linhas Aéreas criaram os pacotes turísticos Punta Wine Trips, destinados a adultos e que incluem atividades em enoturismo, gastronomia e arte no itinerário de três noites a partir de cidades brasileiras.

Dada a natureza desta coluna, é importante ressaltar: não se trata de um pacote de luxo. O Enjoy é um hotel confortável, de acomodações espaçosas mas mais básicas; e a Azul voa para Punta del Este somente com classe econômica. No entanto, os passeios são bem organizados, com alimentos e bebidas de boa qualidade, realizados em grupos pequenos e com relação custoXbenefício interessante para quem procura apenas uma escapada redondinha "perto" de casa.

Detalhe da adega do restaurante Provence, no Enjoy Punta del Este. Foto: Mari Campos

Como são as viagens Punta Wine Trips

Os pacotes Punta Wine Trips estão sendo promovidos duas vezes ao mês, com estadia de quinta-feira a domingo (que são justamente os dias que a Azul tem voos diretos ao aeroporto de Punta del Este a partir de GRU ou POA). Então embarquei agora, em pleno inverno, em um voo GRU-PDL com pouco mais de duas horas de duração justamente para entender como funcionam essas viagens - até porque a equação friozinho, bons vinhos e boa mesa dá muito samba mesmo.

Pensados para grupos pequenos, os pacotes incluem passagem aérea ida e volta, traslados, três noites de hospedagem no Enjoy Punta del Este (em quarto duplo) com buffet de café da manhã, duas visitas a vinícolas da região (com degustação), tour à icônica Casapueblo ao por do sol, um almoço e um jantar "gourmet". O valor do pacote por pessoa é desde US$1.400,00 e, até agora, 250 brasileiros já compraram essas viagens.

A degustação harmonizada de Alto de la Ballena. Foto: Mari Campos

Nas visitas enoturísticas incluídas, geralmente figuram tours e degustações harmonizadas na Garzón (com almoço sem vinhos incluídos) e na vinícola familiar Alto de la Ballena (com o grupo pessoalmente recebido pelos proprietários Paula Pivel e Álvaro Lorenzo), em dois dias diferentes. Os pacotes também incluem um jantar "gourmet" em um dos restaurantes do Enjoy Punta del Este, que geralmente acontece como um "wine dinner" no St. Tropez, sob o comando da chef Magali O'Neil.

Na minha viagem agora em julho, que não seguia o itinerário oficial dos pacotes, a programação foi um pouco diferente: fiz tour e degustação na Alto de la Ballena, almocei no restaurante Las Espinas da Bodegas Bouza (e que recomendo efusivamente, aliás, em qualquer visita a Punta del Este; o local é lindo e com excelente qualidade de serviço e cozinha) e no outro dia tive um almoço harmonizado na charmosa Narbona Punta del Este (outra excelente pedida em qualquer viagem ao destino).

Como durante a minha estadia o restaurante St Tropez estava infelizmente fechado, nosso jantar aconteceu no vizinho Provence, também dentro do hotel, que serve tapas e cozinha japonesa - e foi bem saboroso. Tanto o St. Tropez como o Provence costumam abrir aos finais de semana também durante a baixa temporada.

Detalhe do restaurante Las Espinas, da Bodega Bouza. Foto: Mari Campos

Ócio e arte

Nos pacotes Punta Wine Trips as atividades programadas só acontecem durante dois dos quatro dias da viagem, então há bastante tempo livre para passear pela cidade. Além de caminhar pela orla e pelos arredores do hotel, recomendo muito tomar um táxi ao espetacular MACA, o museu (gratuito!) de incríveis jardins recentemente aberto pelo artista plástico Pablo Atchugarry nos arredores de Punta.

E, claro, curtir também ao menos um pouquinho o spa do hotel (aberto também para não hóspedes), que possui duas piscinas aquecidas cobertas e saunas de uso incluído nas diárias (tratamentos são cobrados à parte e há também uma grande piscina externa, com obra de Vilaró no fundo, que abre apenas nos meses mais quentes). Para os apostadores, o cassino do hotel abre todos os dias do ano.

Punta Wine Trips devem ficar disponíveis durante todo o ano e não apenas durante a baixa temporada; podem ser adquiridas no site do hotel ou diretamente com o seu agente de viagens.

Um dos piers de Punta del Este com o Enjoy à esquerda. Foto: Mari Campos

