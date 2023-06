NOR Hotel e Spa abre as portas em São Roque

Uma ótima notícia para quem busca escapar para um hotel pertinho de São Paulo: o NOR Hotel & Spa abre as portas em São Roque às vésperas das esperadas férias de julho - e 100% pensado para quem busca uma opção de descanso e respiro com muito conforto, aconchego e boa mesa.

A nova propriedade (que tem como idealizador e um dos investidores Halmer Marques, do grande case de sucesso de hospitalidade não convencional Nomad Place, que tem cabanas, tiny houses e domos em São Bento do Sapucaí e Cunha, estado de São Paulo) fica na pequena São Roque, no interior do estado, a cerca de uma hora de carro da capital paulista e 1h40 de Campinas.

Tive o prazer de ser convidada para conferir em primeira mão o novo hotel, que abriu suas portas neste mês de junho ainda em soft opening - mas já cheio de novidades que serão implantadas nos próximos meses.

NOR Hotel Spa. Foto: Mari Campos

NOR Hotel & Spa abre as portas em São Roque

O novo NOR Hotel & Spa, instalado em uma enorme propriedade da "rota do vinho" de São Roque, é composto por 33 suítes instaladas em unidades independentes cheias de bossa e cercadas por muito verde. Tem 13 delas já em pleno funcionamento e começa a operar as demais vinte acomodações agora em julho.

Divididas nas categorias deluxe (térrea) e duplex (com mezanino), todas elas possuem grandes camas, enxovais caprichados, smartTV, lareira e mini cozinha no quarto, lounge privativo externo e jacuzzi ao ar livre - com amenidades L'Occitane, café Illy, chás Twinnings e água mineral cortesia. As suítes duplex contam ainda com um pequeno living com sofá-cama.

NOR Hotel Spa. Foto: Mari Campos

O nome NOR vem da abreviação das premissas fundamentais que regem o funcionamento do hotel: Natureza, Origem, Refúgio. Crianças e pets são bem-vindos e, para o lazer, há quadras de beach tennis, piscina, uma pequena sauna com vista, área fitness, sala de massagem, bicicletas para empréstimo e muito espaço outdoor para descanso, piqueniques e trilhas.

O hotel tem um ótimo restaurante com espaços interno e externo e as elegantes áreas sociais do hotel ainda incluem pool bar, adega com vista para a piscina, lounge e uma sala privativa cercada de verde para eventos e refeições e atividades privativas.

Instalado em uma propriedade de mais de 600 mil metros quadrados, há espaço de sobra para ganhar, nos próximos meses, um spa L'Occitane en Provence de 350m2 , redario, lounges ao ar livre, horta, casa de chás/herbolário e outras novidades.

NOR Hotel Spa. Foto: Mari Campos

Foco na gastronomia

Toda a gastronomia do hotel foi assinada pelo chef Pedro Franco, que já passou pelas cozinhas de Sérgio Arno e Claude Troisgros e de hotéis como o Fasano Angra dos Reis. O chef paulistano desenvolveu o conceito do restaurante ROCCO e do menu do Pool Bar, e será o responsável também pelos outros dois espaços gastronômicos que o NOR pretende inaugurar até o final do ano.

O ROCCO tem foco na gastronomia italiana mas em pratos repletos de originalidade tanto no sabor quanto na apresentação. Vale experimentar sem medo o carpaccio de melancia com purê de couve-flor (Carpaccio di cocomero), o ovo perfeito com queijo Canastra (Uova in Crema di Canastra) e o carbonara que usa lulas no lugar de macarrão (Calamari alla Carbonara), por exemplo.

NOR Hotel Spa. Foto: Mari Campos

A ideia é que o ROCCO conclua sua própria horta nos próximos meses e faça também uso constante de PANCs e ingredientes regionais e sazonais. Com equipe simpática e atenciosa, o restaurante serve os hóspedes do café da manhã ao jantar; e está aberto todos os dias também para clientes passantes - com boa carta de vinhos e uma máquina estilo enomatic que serve bem-vindos rótulos premium em taças de três tamanhos diferentes.

O restaurante e o pool bar contam com uma bela carta de drinks tradicionais e autorais elaboradas pelo mixologista José Victor Caldeira. Uma bela escapada, quase ao lado da capital paulista.

