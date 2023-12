Em 2023, apesar do cenário internacional repleto de guerras e conflitos, o mundo viajou como nunca. Diversos destinos e múltiplas propriedades hoteleiras bateram seus recordes históricos de visitação no ano que termina. Portanto, não é de se estranhar que os prognósticos para a indústria turística sejam altamente animadores para o ano que chega. E, neste movimento contínuo de crescimento do setor, aparecem também novas tendências de viagem para 2024.

A busca por experiências de viagem com maior conexão com os destinos visitados e suas comunidades segue em alta; assim como a preocupação com viagens que tenham impactos mais positivos, a busca pelo bem-estar e a valorização das viagens em família e grupos de amigos. A fuga da alta temporada dos destinos também deve se manter em alta - inclusive para famílias com crianças em idade escolar em alguns nichos.

Mas as mudanças climáticas e suas consequências sobre destinos terão cada vez mais impacto na forma de planejar as viagens em 2024 - inclusive na sazonalidade de alguns lugares. E algumas prioridades na hora de definir o calendário de viagens mudaram também. Até a escolha dos meios de transporte começa a mudar; afinal, depois de tanto caos aéreo em 2023, não é de estranhar que o trem passe a ser o preferido de muita gente em destinos com boa infraestrutura para tal.

Foto: Mari Campos

Sete tendências de viagem para 2024

Conversei com hoteleiros, DMCs, agentes e consultores de viagem e reúno aqui as sete tendências de viagem para 2024 que devem ser mais evidentes - sobretudo no turismo de luxo:

Soy loco por ti, America Latina

O boom na procura por destinos na América Latina que testemunhamos nos dois últimos anos deve ser ainda mais acentuado em 2024 - e em grande parte liderada por turistas mais jovens e de alto padrão, fugindo cada vez mais dos estereótipos de "destinos para mochileiros sem grana".

Mangia che ti fa bene

O turismo gastronômico vive atualmente seu melhor momento, com cada vez mais turistas pautando suas escolhas de viagem em boa parte em função de desejos gastronômicos. A busca por viagens gastronômicas passou a ir muito além de restaurantes estrelados; viajantes gostam cada vez mais de entender as origens dos alimentos, a história das receitas e provar a culinária de pequenos estabelecimentos locais.

Siga aquela banda!

Muito além de viajar para participar de congressos e seminários, o turismo de eventos voltou a movimentar imensamente a indústria turística com viajantes ávidos por programar suas férias em torno de eventos esportivos, shows e festivais e não necessariamente destinos.

Surpresa!

Definir as viagens com meses e meses de antecedência já não faz mais tanto sucesso desde o começo da pandemia. Mas em 2024 não apenas as viagens de última hora terão muito mais espaço na preferência dos viajantes como também as propostas de "viagens surpresa", com os próprios destinos e detalhes da viagem sendo revelados na hora do embarque, devem ganhar mais adeptos.

Turistas na área do Cais da Ribeira, no Porto, Portugal. Foto: Mari Campos

Sem despertador

O turismo do sono ganhou as manchetes em 2023 e deve ganhar cada vez mais espaço na preferência de viajantes de diversos nichos ao definir seu roteiros de férias.As viagens corridas, com mil e um programas e afazeres, já andavam em franca queda na preferência do público; mas agora mais e mais turistas querem aproveitar as férias também para dormir bem. Spas e hotéis que criarem programas específicos, focados em descanso e qualidade do sono, vão sair na frente para muita gente.

Tudo ao mesmo tempo agora

A blended travel, grande campeã das tendências de viagem de 2023, entra com tudo também em 2024. Afinal, juntar dois ou mais propósitos diferentes - passear, trabalhar, cuidar da saúde, fazer um curso de idiomas, correr maratonas, ver a banda favorita de perto, cumprir promessas etc - em um mesma viagem virou regra para muito viajante. Muito além do "anywhere office", restrito aos profissionais com maior flexibilidade da jornada de trabalho, combinar objetivos diferentes nas férias caiu na preferência popular.

Todo mundo junto

Viagens como pretexto para juntar as pessoas que amamos virou item número um na lista de desejos para muita gente. Muito além das tradicionais "férias em família", os roteiros focados em viagens multigeracionais e viagens celebratórias (para comemorar aniversários, recuperação da saúde, conquistas profissionais ou o simples prazer de estar junto com seus maiores afetos) têm movimentado mais do que nunca a indústria hoteleira - de pequenas pousadas e lodges a navios de cruzeiro e grandes hotéis.

