Bloqueios nas estradas atingem menor número, diz Polícia Rodoviária Federal O governo comemora na noite deste domingo (1º) a maior redução dos pontos de interdição de rodovias no País, desde o início das manifestações dos caminhoneiros, há duas semanas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 18h30 de hoje (1º), havia apenas 12 interdições parciais, em dois estados, Santa Catarina (dez) e Mato Grosso (duas), contra 52 pontos de paralisações em nove estados, na noite de sábado. Os protestos que aconteceram em vários estados ao longo do dia foram logo dissipados, de acordo com o governo. Neste momento, ressalta a PRF, não havia nenhuma interdição total de qualquer estrada do País.