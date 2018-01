BNDES aprova R$41,3 mi para empresas de TI de 5 Estados O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou 41,3 milhões de reais em financiamentos a seis empresas de tecnologia da informação localizadas nos Estados do Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, informou a instituição nesta quinta-feira.