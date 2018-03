Dilma oferece comidas típicas a chefes de estado

O cardápio teve comidas brasileiras, com carpaccio de pupunha, carne seca com queijo coalho, filé mignon, robalo, massa recheada com queijo minas e doces de frutas, e foi acompanhado por vinho gaúcho.

A Rua Pinheiro Machado, em frente ao palácio, palco de graves tumultos nas manifestações do ano passado, ficou interditada nos dois sentidos e apenas moradores foram autorizados a entrar. Atiradores de elite se posicionaram no alto de prédios próximos ao palácio. Soldados do Exército ocuparam os bairros de Laranjeiras e Botafogo e toda a área de lazer do Aterro do Flamengo, na zona sul.

O presidente da Ucrânia, Petro Poroschenko, que tinha a presença confirmada até a noite de sábado pela Presidência da República, cancelou a vinda ao Brasil, o que evitou o constrangimento de um encontro com o inimigo Putin. Rússia e Ucrânia estão em conflito desde fevereiro passado e a crise se agravou com a anexação da região ucraniana da Crimeia à Rússia.

Segundo assessores do governo, o almoço transcorreu em clima descontraído. Estavam presentes os presidentes da Alemanha, Joachim Gauck; da África do Sul, Jacob Zuma; do Gabão, Ali-Ben Bongo Ondimba; da Namíbia, Hifikepunye Pohamba, e os primeiros-ministros de Antígua e Barbuda, Gaston Browne; de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, e da Hungria, Viktor Orbán.

Putin terá amanhã encontro bilateral com a presidente Dilma, em Brasília, e à noite seguirá para Fortaleza, onde participará da reunião dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Dilma estava acompanhada dos ministros do Esporte, Aldo Rebelo, e das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, do governador Luiz Fernando Pezão e do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, ambos do PMDB.