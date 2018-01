Explosão de bueiro deixa oito pessoas feridas no centro do Rio

Oito pessoas ficaram feridas na explosão de um bueiro da distribuidora de energia Light, na esquina da Avenida Gomes Freire com Rua do Senado, no centro do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no início da madrugada deste domingo. Quatro vítimas foram levadas por agentes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central da cidade.

Os bombeiros apagaram as chamas depois que técnicos da empresa chegaram ao local da ocorrência e desligaram a energia da galeria subterrânea. Em nota, a Light informou que está acompanhando o estado de saúde das vítimas e ainda apura as causas do acidente.

A explosão foi o terceiro incidente com bueiros em menos de uma semana no Centro do Rio. Na última quinta-feira (23), três funcionários da Companhia Estadual de Gás (CEG) ficaram feridos numa explosão durante a realização de obras num bueiro na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Buenos Aires.

Os operários tentavam reparar a causa de um incêndio ocorrido na manhã do mesmo dia, num bueiro da CEG no mesmo local. As chamas atingiram cerca de dois metros de altura, assustando pedestres.

Os funcionários feridos foram levados também para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas, segundo a CEG, nenhum teve ferimentos graves.