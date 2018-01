McDonald's nomeia novo presidente da unidade dos EUA

O McDonald's, a maior cadeia de fast-food do mundo em receita, nomeou nesta sexta-feira o ex-executivo da companhia, Mike Andres, como presidente do McDonald's EUA, substituindo Jeff Stratton, que estava no posto desde dezembro de 2012.

Thompson, que se tornou presidente-executivo em julho de 2012, liderou durante um período de resultados decepcionantes na região dos EUA.

Desde novembro, o McDonald's tem sofrido com vendas mesmas lojas (abertas há mais de 12 meses) nos restaurantes dos EUA estáveis ou em queda.

Andres, 56, vai assumir o posto em 15 de outubro. Ele volta ao McDonald's depois de trabalhar como presidente do Conselho e presidente-executivo da rede de restaurantes Logan's Roadhouse. Ele também vai supervisionar o negócio canadense.

(Por Lisa Baertlein em Los Angeles e Devika Krishna Kumar em Bangalore)