Os destaques do 'Estadão Noite' desta quinta-feira, 9

O Estadão Noite desta quinta-feira, 9, traz o artigo de Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", sobre as expectativas em torno da VII Cúpula das Américas, que começa amanhã no Panamá.

Renato Dias Baptista, professor do curso de Administração da Universidade Estadual Paulista, discorre sobre a lei da terceirização.

O colunista do Estadão Celso Ming comenta a nova Pesquisa por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada hoje pelo IBGE.

A cientista política Mariana Maia Ruivo, por sua vez, escreve sobre o acordo em relação ao programa nuclear iraniano, relembrando a iniciativa brasileira sobre a questão.

Para completar a edição, o editor de esportes Robson Morelli avalia a fragilidade do atual estágio dos torneios de começo de ano.

