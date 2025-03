Nomes para ficar de olho: série traz perfis de quem pode influenciar no debate público no País

Como parte das comemorações dos 150 anos do Estadão, o jornal publica, a partir deste domingo, 16, perfis de pessoas que devem ganhar projeção no debate público nacional nos próximos anos. A série, em texto e vídeo, apresenta nomes de diversas áreas de atuação e de diferentes locais do Brasil.

PUBLICIDADE Nesta série, o Estadão olha para o futuro e convida o leitor a conhecer jovens que podem liderar as discussões sobre temas importantes para o desenvolvimento do País. Os perfis integram os conteúdos do especial “Em Transformação”, dividido em sete eixos temáticos norteadores da cobertura do jornal neste ano. São eles: República, Economia, Tecnologia, Terra, São Paulo, Viver e Estadão e o Jornalismo.

A série começa com o eixo República e traz os perfis de três jovens que podem dar contribuições para o futuro da política nacional, seja disputando cargos eletivos, seja em outros espaços de discussão sobre a realidade brasileira. Veja os perfis:

Tomás Covas

Tomás Covas, de 19 anos, cursa o primeiro semestre de Direito no Ibmec e tem no horizonte de trabalho não a advocacia ou a magistratura, mas o exercício de um cargo eletivo. É filho do ex-prefeito Bruno Covas e bisneto do ex-governador de São Paulo e um dos fundadores do PSDB, Mario Covas.

Com a bênção do prefeito Ricardo Nunes (MDB), é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. Filiado ao PSDB, não sabe se permanecerá no partido até a eleição de 2026. Veja no vídeo abaixo.

Manuella Mirella

A estudante Manuella Mirella, de 28 anos, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), é a primeira mulher negra e nordestina a presidir a entidade estudantil. É formada em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e cursa Engenharia Ambiental na FMU.

Filiada ao PCdoB, Manuella não esconde que a presença em espaços institucionais e de disputa de poder a deixam animada, ainda mais com o histórico de ex-presidentes da UNE que migraram para a política institucional. Mas é cautelosa em relação às pretensões para o futuro. Veja no vídeo abaixo.

Thiago Süssekind

Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestrando em políticas públicas na Universidade de Oxford, Thiago Süssekind, de 25 anos, se engajou cedo na luta política. Foi líder da divisão estadual do Movimento Acredito no Rio, uma das muitas iniciativas de renovação política que surgiram no Brasil pós-junho de 2013.

Ele já foi um franco apoiador do progressismo liberal, ou liberalismo igualitário, mas diz ter ficado mais “consequencialista” e menos apegado às definições políticas. Veja no vídeo abaixo.

Especial ‘Em Transformação’

O especial “Em Transformação” apresenta especiais multimídia, entrevistas, vídeos, editoriais e eventos temáticos, além de cadernos impressos, para detalhar os temas escolhidos, que são:

República: um olhar sobre o sistema de governo que sustenta a sociedade brasileira, o futuro da política nacional e os caminhos das forças políticas.

Economia: as perspectivas econômicas movem este eixo, numa investigação do que precisa ser feito para que o País avance mais.

Terra: soluções para a emergência climática, tendo em perspectiva a COP-30 em Belém, estarão no centro deste especial.

Tecnologia: um amplo mapa das grandes tendências digitais e das transformações causadas pelos avanços tecnológicos na vida da sociedade e na rotina das empresas (das gigantes às startups).

São Paulo: o que precisa ser feito para que a capital paulista seja uma cidade melhor, e quais as mudanças urbanísticas necessárias para mais mobilidade e mais qualidade de vida.

Viver: eixo que trata da busca por alternativas para uma vida melhor, não só nas saúdes física e mental, como também na ideia mais ampla de bem-estar.

Estadão e Jornalismo: uma reflexão sobre a história do jornal nestes 150 anos, a evolução do jornalismo nesse período e o futuro da imprensa e do consumo de informação.