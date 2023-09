25 anos do Google: buscador surgiu em 1998 e mudou a internet

Em um quarto de século o Google se tornou tão incorporado ao modo de vida contemporânea que é difícil imaginar o mundo sem ele. Para os que nasceram depois que o buscador já estava consolidado, é difícil imaginar como era a internet antes. A big tech foi fundada em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin , dois estudantes da Universidade de Stanford que, na época, trabalhavam para tornar sua ferramenta de pesquisa e indexação da web em algo lucrativo.

Ao longo desses anos, o Estadão tem registrado a trajetória do buscador e a sua transformação numa das maiores e mais influentes empresas de tecnologia.

Logo do Google em 1998 Foto: Reprodução

Uma consulta às páginas do Acervo Estadão revela como a empresa foi de um entre outros buscadores de conteúdo na internet , como apontava matéria de 1 de julho de 2000, a responsável por “ trabalhos que revolucionaram o campo da inteligência artificial ”, como mostrou reportagem de 24 de junho de 2023.

> Estadão - 02/9/2001

Estadão - 02/9/2001 Foto: Acervo Estadão

A criação do Gmail, Google Earth , Google News, Google Chrome, Orkut ; a aquisição do YouTube e Waze; a vinda para o Brasil em 2005, com a compra da startup Akwan , criada por professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG ), e os planos para o mercado da América Latina; os progressos na área de inteligência artificial e em computação quântica , estão entre os diversos serviços, produtos e estratégias do Google noticiados pelo Estadão. Confira matérias e entrevistas que mostram a história da gigante do Vale do Silício.

Continua após a publicidade

>Estadão - 30/12/2002

Estadão - 30/12/2002 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 02/12/2002

Estadão - 02/12/2002 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 13/11/2005

Estadão - 13/11/2005 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 13/01/2006

Continua após a publicidade

Estadão - 13/01/2006 Foto: Acervo Estadão

>Estadão - 31/07/2006

Estadão - 31/07/2006 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 10/10/2006

Estadão - 10/10/2006 Foto: Acervo Estadão

>Estadão - 25/06/2007

Estadão - 25/06/2007 Foto: Acervo Estadão

Continua após a publicidade

>Estadão - 13/05/2018

Estadão - 13/05/2018 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 24/06/2023

Estadão - 24/06/2023 Foto: Acervo Estadão

+ ACERVO

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas