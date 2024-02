Escadinha: fuga de presídio com helicóptero em 1985 surpreendeu pela audácia

Uma das mais espetaculares fugas da história do sistema prisional brasileiro aconteceu por via aérea. Na tarde de 31 de dezembro de 1985, o traficante de drogas José Carlos do Reis Encina, o Escadinha, foi resgatado de helicóptero do extinto presídio Cândido Mendes na Ilha Grande, Rio de Janeiro.

A fuga surpreendeu pela audácia. Pode-se dizer que o presídio da Ilha Grande, demolido em 1994, era de segurança máxima. O que dava total segurança era o isolamento do presídio e as dificuldades impostas pela natureza.

Estadão - 3 de janeiro de 1986

PUBLICIDADE O instituto penal Cândido Mendes ficava na Vila Dois Rios, numa praia paradisíaca em formato de ferradura e, como o próprio nome diz, com dois riachos de águas cristalinas em cada canto da praia. Ao redor dele estavam as casas dos policiais e funcionários do presídio. Chegar lá não era simples. Da principal vila da ilha, Abraão, o trajeto era feito por mais de uma hora de caminhada entre picadas e sem nenhuma indicação de caminho. Só os funcionários do presídio e moradores da região dominavam o trajeto. Dificilmente algum preso escaparia por terra, pois além das barreiras naturais, qualquer estranho perambulando levantaria suspeitas dos moradores espalhados pelos vilarejos e dos funcionários do presídio e policiais que também viviam lá. Para piorar a vida de um aspirante à fuga, na ilha não existem estradas e é vetado o uso de automóveis.

Estadão - 3 de janeiro de 1986

Notícia da fuga do bandido Escadinha na capa do Estadão de 3 de janeiro de 1986. Foto: Acervo Estadão

Quando se tentava fugir pelo mar os criminosos eram resgatados por lanchas. Mas era quase impossível atingir o continente. De Angra dos Reis ou Mangaratiba, as cidades mais próximas, o trajeto é de mais ou menos duas horas em embarcações de porte. Além do mais, o preso teria que primeiro fugir por terra para ir a outra parte da ilha, porque qualquer embarcação seria avistada na praia onde ficava o presídio. Nessas condições, a captura de fugitivos significava mais um resgate de náufragos. Os policiais não tinham muita pressa na busca, pois sabiam que eles não podiam ir longe.

Mas a Ilha Grande tinha uma brecha, percebida pelos criminosos que elaboraram o plano de fuga de Escadinha. Não havia nenhuma proibição de voos na região. Foi o que fez o ladrão de carros e mentor do plano José Carlos Gregório, o Gordo. Dois meses antes da fuga, Gordo fizera alguns voos na região alegando que estava procurando terras para comprar. No dia da fuga, Escadinha escapou do presídio e foi para a praia Coroa Grande. Lá esperou Gordo que o resgatou.

Estadão - 3 de abril de 1986





Por ironia do destino, Escadinha voltou ao presídio da mesma forma que fugiu: de helicóptero. Ele foi capturado no final de março numa cama de hospital, após ter levado dois tiros durante conflito entre a PM e seus comparsas, no morro do Juramento.

A morte de Escadinha

Escadinha foi morto com dois tiros de fuzil na Avenida Brasil a caminho do trabalho em 23 de setembro de 2004. Preso em 1982, ele cumpria pena em regime semi-aberto desde 1999 e deixava a prisão diariamente para trabalhar numa cooperativa de táxi e voltava à noite. Escadinha era tido como um dos integrantes pioneiros da Falange Vermelha, organização criminosa que deu origem ao Comando Vermelho, mas um pesquisador contestava essa informação.

Estadão - 24 de setembro de 2004

Notícia da morte de Escadinha no Estadão de 24/9/2004. Foto: Acervo Estadão

