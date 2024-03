Martinelli: a história do primeiro arranha-céu de São Paulo em fotos e páginas do Acervo Estadão

As obras do prédio começaram em 1924, foram paralisadas no ano seguinte devido a um embargo judicial. Após o processo, as obras foram retomadas e o imponente edifício foi inaugurado inacabado, em 1929, com 12 andares.

No ano anterior, o comendador Martinelli assumiu a condução das obras, acrescentando mais andares ao projeto, que foi concluído com 30 andares e 105 metros de altura e uma área total de 50mil m², em 1934.