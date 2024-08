O dia em que Brasil venceu os Estados Unidos no basquete e levou o ouro no Pan de 1987

Jornal da Tarde, 24/8/1987

Jornal da Tarde- 24/8/1987 Foto: Acervo/ Estadão

PUBLICIDADE É inesquecível. Entrou para a história do basquete e do esporte mundial. Heróis dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, os jogadores da Seleção Brasileira masculina de basquete venceram a competição e trouxeram a medalha de ouro pra casa. O feito, por si só histórico, ganhou uma aura “espetacular”, como qualificou o Jornal da Tarde, pois a vitória foi sobre a equipe americana. Na final contra os Estados Unidos, o Brasil surpreendeu e venceu por 120 a 115. Em 23 de agosto de 1987 , o público que lotou a Market Square Arena viu o time liderado por Oscar e Marcel brilhar numa disputa equilibrada com os maiorais do basquete mundial. A virada brasileira veio no 2º tempo. O Brasil igualou o placar, quando faltavam seis minutos para o final da partida abriu 4 pontos e sustentou a vantagem até o final, garantindo à Seleção o lugar mais alto do pódio. Na época, a seleção americana ainda não contava com os astros da NBA, não era o chamado “Dream Team”. Mas mesmo assim, era a nata do basquete mundial, um time sempre invencível.

Jornal da Tarde, 24/8/1987

Jornal da Tarde - 24/8/1987 Foto: Acervo/Estadão

Foi difícil segurar a emoção dos jogadores. A três segundos do fim do jogo, Oscar se jogou no chão. Momento de glória da sua geração. No pódio, enquanto todos cantavam e agitavam a bandeira do Brasil, os ‘quase’ imbatíveis americanos amargavam a derrota.

“A América jamais esquecerá o que houve no belo Market Square Arena. Mais de 16 mil pessoas aguardavam aquela que seria a maior demonstração de força dos anfitriões no campo de jogo. (…) A América não esquecerá as últimas imagens daquele martírio: Brasil 120 X Estados Unidos 115.”

Estadão -25/8/1987

Publicidade

Estadão - 25/8/1987 Foto: Acervo/ Estadão

“ Foi a maior emoção da minha carreira ”, escreveu Oscar Schmidt ao Estadão, na comemoração dos 10 anos do ouro.

Oscar Schmidt durante treino da Seleção brasileira de basquete em 1986. Foto: João Pires/ Estadão

ACERVO